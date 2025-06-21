Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ordusu duyurdu: Bender Abbas Deniz Üssü'nde İHA depoları imha edildi

İsrail ordusu duyurdu: Bender Abbas Deniz Üssü'nde İHA depoları imha edildi

23:2621/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran'ın Bender Abbas kentindeki İHA ve silah depolarına saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.
İran'ın Bender Abbas kentindeki İHA ve silah depolarına saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail ordusu, İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine hava saldırıları düzenlediğini iddia etti. Yapılan açıklamada İHA depolarının yanı sıra silah depolarının da vurulduğu belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarında ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta bulunan insansız hava aracı (İHA) depolarının hedef alındığı öne sürüldü.
İHA depolarının yanı sıra silah depolarının da vurulduğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü, 1 haftada İran'a ait 950 İHA'yı imha ettiklerini savundu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, bu hafta İran'dan 1000'den fazla İHA fırlatma girişimi olduğunu, bunlardan yalnızca birkaçının İsrail hava sahasına girmeyi başarabildiğini iddia etti.

İran'dan atılan İHA'ların 950 kadarının İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğünü savunan Defrin,
"Bu eşi, benzeri görülmemiş bir başarı."
ifadesini kullandı.

Defrin, İran'ın insansız hava araçlarından sorumlu biriminin komuta zincirini ortadan kaldırmakta olduklarını ileri sürdü.

Ordu Sözcüsü Defrin, İsrail'in hava saldırılarıyla İran ordusuna ait 3 F-14 savaş uçağını imha ettiğini savundu.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, yaralı sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.




#İran
#Bender Abbas
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...