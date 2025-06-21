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İran'a iki hafta süre verdim

İran'a iki hafta süre verdim

04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

Trump, New Jersey'de, uçaktan inişte gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili soruya Trump, İsrail'in bombalamalarda yerin altına inmede sınırlı bir kapasitesi olduğunu söyleyerek "Ne olacağını göreceğiz. Belki de buna (müdahaleye) gerek kalmayacak" dedi. Trump, İran'ın "ABD müzakerelerde ciddiyse İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını niye istemediği" yönündeki sorusuna, "Şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi. İsrail'in çatışmalarda "kazandığını" savunan Trump, müzakereler için de "Ancak hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz, İran'la konuştuk ve ne olacağını göreceğiz. Sadece insanların akıllarını başlarına toplayıp toplamayacaklarını görme zamanı." ifadelerini kullandı. Trump, Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyleyerek, bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" yineledi.



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