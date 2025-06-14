Trump: Mükemmel bir saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “İki ay önce İran’a ‘anlaşma yapması’ için 60 günlük bir ültimatom vermiştim. Bunu yapmalıydılar. Bugün 61. gün. Onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bir türlü yapamadılar. Şimdi belki de ikinci bir şansları var” dedi. ABD'nin en gelişmiş ve ölümcül silahları ürettiğini, İsrail'in bunların çoğuna sahip olduğunu ve kullandığını İran'a ilettiğini belirten Trump, "İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı" diye konuştu. Başkan Trump, "Bazı İranlı şahinler, çok cesur konuştular ama olacaklardan habersizlerdi. Şimdi (şahinlerin) hepsi öldü. Durum daha da kötüleşecek" değerlendirmesinde bulundu. Saldırılar hakkında, "Bence mükemmeldi" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlara (İran'a) bir şans verdik ve değerlendiremediler. Çok sert vuruldular" diye konuştu. Trump, "Ve dahası gelecek, çok daha fazlası" ifadesini kullandı.