İran-İsrail savaşında 9. gün: Karşılıklı misillemeler sürüyor, İran'dan savaşın seyrini değiştiren hamle

İran ile İsrail arasındaki savaş dokuzuncu gününe girdi.

İki tarafın sessizliğini koruduğu görülürken sekizinci günde ise taraflar karşılıklı saldırıları sürdürdü.

İran sabah saatlerinde Beerşeba'ya füze saldırısı düzenledi.

İran medyası, sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.

Gün içerisinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Savaşın dokuzuncu gününe girildiğinde ise ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

İran ile görüştüklerini belirten Trump, çatışmaları nasıl durduracağını bilmediğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'a olası bir müdahaleye belki gerek kalmayacağını belirterek, "İran'a iki hafta süre veriyorum." dedi.

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Savaşın dokuzuncu gününde yaşanan önemli olaylar ise şöyle gelişti:

12.05 İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracı ilk kez, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardı ve saldırı gerçekleştirdi.

11:35 İranlı yetkili: Füze politikamızı değiştirdik

Üst düzey bir İranlı bir yetkili CNN International'a konuştu. Yetkili, "İran füze politikasını değiştirdi. Artık çok sayıda füze fırlatmak yerine hassas hedeflere karşı gelişmiş güdümlü füzeler kullanıyoruz. Nicelik yerine niteliğe odaklandık" ifadesini kullandı.

11.15: İsrail'in İran'a saldırılarında can kaybı 430'a yükseldi

10.40: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'üncü Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını belirterek, “Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler ve olası riskler göz önüne alındığında, bundan ötürü endişe duyuyorum” dedi.

09:27 Eski ABD Başkanı Clinton'dan Netanyahu açıklaması

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çatışmaları "iktidarda kalmak için" sürdürdüğünü söyledi. Clinton, Netanyahu'nun İran ile yüksek tansiyonu sürdürmesindeki asıl amacının başbakanlık koltuğunda ayrılmak istememesi olduğunu ifade etti. Clinton ayrıca,tansiyonun düşmesi gerektiğini belirtirken Trump'ın da bu yönde hareket etmesini umduğunu vurguladı.

08:36 İran medyası: İsrail nükleer tesisi hedef aldı

İran'ın Fars haber ajansına göre, İsrail İran'ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldı. Bu sabah erken saatlerde İsfahan’da patlamalar yaşandığı bildirildi. Fars haber ajansı tesiste tehlikeli madde sızıntısı olmadığını duyururken İsrail Savunma Kuvvetleri'nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

08:27 İsrail'in İran’ın Kum kentinde sivil bir binayı vurduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in İran’ın Kum kentinde sivil bir binaya düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum’da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

07:00 İsrailden İranın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.





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06:00 İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.

Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.





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05:00 Trump: İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışında olsa bile, İsrail'den İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmasını talep etmesinin zor olacağını söyledi. Trump, “Birisi kazanıyorsa şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran'la konuşuyoruz ve ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.





Trump, Avrupa'nın İran'la diplomatik ilişki kurma çabalarını reddederek, bunların çatışmayı sona erdirme çabalarına yardımcı olmadığını söyledi. Trump, “İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak” dedi.





Trump, İran'a yönelik ABD askeri müdahalesine ilişkin karar için iki haftalık sürenin 'maksimum' süre olduğunu ve kararını daha erken verebileceğini belirtti. Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırı olasılığını değerlendirirken, ABD'nin kara birliklerini devreye sokma olasılığını değerlendirmediğini kaydetti.





Trump, ayrıca 'her zaman barış elçisi olacağını' ancak 'bazen barışı sağlamak için biraz sertliğe ihtiyaç olabileceğini' söyledi.

04:00 ABDden İran İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda diplomasiye bağlı olduklarını savunarak Trump yönetiminin, "diplomatik bir sonuca varma umuduyla beklediğini" öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bruce, İran-İsrail gerginliği konusu başta olmak üzere, müttefik ve ortaklar ile "her cephede çalıştıklarını" belirterek "Çabalarımız, açıkça Başkan'ın öncelikle diplomasiye olan bağlılığını ve diplomasinin başarılı olabileceğine inandığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İran'a verilen iki haftalık süreye ilişkin soruya karşılık da Bruce, İranlılarla daha önce masaya oturduklarını, şimdi bu süreçte nihai kararları Trump'ın alacağını ve diplomatik bir çözüm için "bu iki haftayı beklemenin de faydalı olabileceğini öngördüğünü" dile getirdi.

Trump'ın müzakereler için "hala umutlu olduğunu" tekrarlayan Bruce, ancak bu süreçte İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef alması durumunda "sonuçlarının korkunç olacağı" uyarısında bulundu.





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23.15: İsrail savaş uçakları İran'ın Şiraz bölgesini vuruyor.

22.50: ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail askeri açıdan iyi durumda, İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail'den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Şu aşamada İran konusunda bir karar veremem. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Olası bir müdahale için İran'a iki hafta süre veriyorum." açıklamasında bulundu.

20.25: İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırılarında bir kişinin öldüğü 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

19.20: İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) acil koruma talebinde bulundu.

19.15: Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların son bulması yönünde çağrıda bulundu.

19.00: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunduğunu" söyledi.

18.57: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.

18.17: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.







