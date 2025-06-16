Trump: Yakında barış olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'de İsrail'in saldırılarına ilişkin dün yaptığı paylaşımda, yakında barış olacağı sinyalini verdi. Trump mesajında, "İsrail ile İran arasında çok sayıda arama ve toplantı gerçekleşiyor. Yakında barış olacak" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Trump İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin bir rolü olmadığını savunarak, Tahran'ın ABD'ye saldırması durumunda "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceklerini" söyledi. ABD Başkanı, ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada da, "İran ile İsrail arasında, tıpkı Pakistan ile Hindistan arasında yaptığım gibi bir anlaşma olmasını sağlayacaım" sözlerini sarf etti. Trump ayrıca, İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için İsrail'e destek verebileceklerini de kaydetti.