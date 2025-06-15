İran ve İsrail'de olağanüstü tedbirler

Ortadoğu'da gerilim sürüyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı. İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı.
Sınavların yeni tarihlerinin daha sonra duyurulacağını belirten Ferhadi, iptal olan sınav giriş belgelerinin ise yeniden düzenleneceğini kaydetti.
Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, hükümet, yaptığı çevrim içi oturumda kararı onayladı.