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İran ve İsrail'de olağanüstü tedbirler

İran ve İsrail'de olağanüstü tedbirler

16:3315/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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İran'da eğitim kurumları tatil edilirken İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a uzatıldı
İran'da eğitim kurumları tatil edilirken İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a uzatıldı

Ortadoğu'da gerilim sürüyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı. İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı.


Ferhadi, "ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için" tüm eğitim kademelerinin sınavlarının ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını söyledi.

Sınavların yeni tarihlerinin daha sonra duyurulacağını belirten Ferhadi, iptal olan sınav giriş belgelerinin ise yeniden düzenleneceğini kaydetti.


İsrail hükümeti de iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar uzatılması kararını kabul etti.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, hükümet, yaptığı çevrim içi oturumda kararı onayladı.


İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime uzaktan çevrim içi devam edileceğini duyurdu, sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.





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