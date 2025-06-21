ABD Başkanı Trump: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Trump, "Yardımcım JD Vance ya da Orta Doğu Temsilcim Steve Witkoff da bana destek olabilir." dedi.

"TRUMP TÜRKİYE'YE GELMEYE İSTEKLİ OLDUĞUNU ERDOĞAN'A BİLDİRDİ"

İran Arapça Haber Ajansı ise gelişmeyi "Trump, yardımcısı J.D. Vance ve temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye göndermeye ve hatta İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere şahsen Türkiye'ye gelmeye istekli olduğunu Erdoğan'a bildirdi." ifadeleri ile duyurdu.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.







