Demir Kubbe çöktü: İran’ın her füzesi hedefi vuruyor

İşgalci güç İsrail'in saldırılarına misillemede bulunan İran ordusu savaşın sekizinci gününde en ağır darbeyi indirdi. Dün sabah saatlerinde önce 16’ncı füze misillemesi ve akşama doğru gerçekleştirilen 17’nci dalga saldırılarda İran füzeleri, İsrail’in askeri üslerini, hükümet binalarını, enerji tesislerini, istihbarat kurumlarını, teknoloji tesislerini ve stratejik Hayfa limanını vurdu. Dün İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarında bir kişi öldü, 55 kişi yaralandı. İlk başlarda sadece gece saatlerinde misillemeler gerçekleştiren İran, artık saldırılarını günün her vaktine yayarken, iki salvoda fırlatılan 25 balistik füzenin 6’sı 4 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Sabah saatlerinde önceki gün hedef aldığı Birüssebi’ye (Berşaba) bir kez daha saldıran İran, terör devletinin en büyük hava üssü olan Nevatim’i vurdu.

F-35'lerin üssü vuruldu

Farklı uzunluklarda üç piste sahip olan Nevatim, F-35 filosu, gizli savaş uçakları, nakliye uçakları, tanker uçakları ve elektronik keşif/gözetleme makineleri ile İsrail ordusunun kalbi olarak adlandırılıyor. Saldırıda F-35'lerin yer aldığı hangarın vurulduğu iddia ediliyor. Nevatim Hava Üssü'nün yanı sıra siber güvenlik merkezinin de hasar aldığı belirtildi. İsrail’in acil servis kurumu Magen David Adom tarafından yayımlanan videoda, güneydeki şehirde, Microsoft ofisinin de bulunduğu bir teknoloji parkına yakın bir caddede birkaç yangın çıktığı görüldü. İsrail Demiryolları saldırıda meydana gelen hasar nedeniyle Birussebi Kuzey-Üniversite istasyonunun kapatıldığını duyurdu. Saldırıda en az 7 kişi ağır yaralandı. İran Devrim Muhafızları, Microsoft ofisinin “İsrail ordusuyla yakın işbirliği ve sadece sivil bir kuruluş değil, saldırganlığı destekleyen sistemin bir parçası olması nedeniyle saldırıya uğradığını” söyledi.

İKİ STRATEJİK NOKTA HEDEF OLDU

Diğer füzeler ise Tel Aviv'i ve liman kenti Hayfa'yı vurdu. Füzeler, Hayfa'daki "Sail Tower Haifa" isimli gökdelenin yakınına düşerken İçişleri Bakanlığı'nın bulunduğu bakanlıklar bölgesi ve Parlamento Binası saldırıdan etkilendi. Hayfa'da, 3'ü ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. Hayfa Belediye Başkanı yaptığı açıklamada "İki stratejik noktanın vurulduğunu" doğruladı. İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçaları da Ürdün'ün Akabe kentine düştü. Amerikan NBC haber kanalına konuşan bir İsrail istihbarat yetkilisi, Demir Kubbe’nin performansının yüzde 35 düştüğünü belirtirken, İran füzelerinin uçuşlarının son aşamasında belirlenen hedefleri isabetli bir şekilde vurabilmelerini sağlayan bir navigasyon sistemiyle donatıldığını söyleyerek vurulmalarını zorlaştırdığını itiraf etti. Yine İran füzelerinin yere düşmeden önce daha küçük onalarca farklı mühimmata bölünerek daha fazla hasar oluşturduğu kaydedildi. Maariv gazetesinde yayınlanan iki farklı haberde ise İsrail hava savunma sistemlerinin, 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan kolayca geçilen Gazze etrafındaki çitlere benzediği belirtilirken, diğerinde ise hükümetin hava savunma konusunda yeterli hazırlık yapmadan savaşa girmesi eleştirildi.

ARTIK TERCİHTE BULUNUYORLAR

Haberde, Amerikalıların, İsrail’in füze stoğunun azaldığını söylediği ve İsrail reddetse de “öncelikli noktaları” korumaya yönelik bir stratejiye geçildiği belirtildi. Buna göre, yalnızca askeri üsler, nükleer reaktörler, enerji tesisleri, silah üretim merkezleri, araştırma laboratuvarları ve havaalanları, savunma sistemleri tarafından korunmaya başladığı sivil noktaların ise göz ardı edildiği kaydedildi. Haberde, "Netanyahu ve hükümeti, İran’ın füzelerinin durdurulamaz olduğunu bile bile savaşa girmesi, hayatlarımızın kumar masasında harcandığını gösteriyor" eleştirisi de dillendirildi. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney de iki büyük salvo sonrası yaptığı açıklamada, X hesabından Farsça "Siyonist düşman mükafatını alıyor, şimdi cezasını çekiyor" mesajını paylaştı. İsrail’in Arrow füze stokunun tükenmek üzere olduğu iddia edilmişti. Günlük savunma füzesi kullanma bedelinin 260 milyon dolardan fazla bir maliyete neden olmasınına, Demir Kubbe’deki performans düşüklüğünün asıl nedenlerinden biri olarak kabul görüyor.







