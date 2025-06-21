Terör devletinde panik işaretleri: İsrail çıkmazda

Terör devleti İsrail'in İran'a saldırılarında sekizinci gün geride kalırken, işgalci Tel Aviv yönetimi ciddi anlamda çıkmaza girmiş vaziyette. “İran’ın nükleer programını yok etme” bahanesiyle başlattığı saldırılarda istediği sonucu elde edemeyen, Fordo, Buşehr gibi santrallere tek başına saldırı düzenleyemeyen ve ağır maliyetli bir çatışmanın altına giren İsrail’in tek umudu ABD’nin çatışmaya müdahil olması. Beyaz Saray kaynaklarının ABD’nin savaşa ilişkin 2 haftalık bir istihbarat değerlendirmesi yapacağını açıklaması, işgalci güce adeta darbe vurdu. Uzun soluklu bir çatışmayı ekonomik ve psikolojik olarak yürütemeyeceği düşünülen işgalci gücün, çok güvendiği dört katmanlı hava savunma sistemi Demir Kubbe de iflas etti. Başlarda büyük saldırılarla rejimi yıkma planları yapan ancak İran’ın kısa zamanda toplamasıyla bu amacına ulaşamayan İsrail, çatışmaları sona erdirecek bir çıkış stratejisine de sahip değil.

5 AY DAYANAMAZ

Üst düzey İsrailli yetkililer NBC kanalına verdiği demeçte, İsrail’in füze stokunun alarm verdiğini kaydetti. İran’ın en az 5 ay daha füze saldırıları ile İsrail’i hedef alabileceğini belirten yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin bu kriz hakkında istişare ettiğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal gazetesi de İsrail’in Arrow füzelerinin de tükenmek üzere olduğunu duyurmuştu. Bir başka İsrailli yetkili ise, Yediot Ahranot’a verdiği demeçte, çatışmaların beklenenden daha uzun sürebileceğini ve bu duruma karşılık yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise "İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmamız gerekiyor" dedi. Zamir, "Tarihimizin en karmaşık savaşına girişmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

DOKUNULMAZLIK İMAJI BİTTİ

Demir Kubbe sisteminin İran tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı yeterli etkiyi göstermediği belirtildi. İran’ın stratejik İsrail askeri tesislerini hedef alan saldırılarına mani olmayan işgalci güç, “dokunulmaz” imajını da yitirdi. İran ordusundan üst düzey yetkili Muhsin Rızaî, katıldığı yayında, terör devleti İsrail'e fırlatılan roket sayısını açıkladı. "Savaşın yedinci günündeyiz. 400'den fazla füze ateşledik" diyen Rızaî, "Bunlardan onlarcası İsrail'in 4 hava savunma sistemini de aşarak işgal topraklarına isabet etti" dedi.

500 MİLYON DOLARLIK HASAR

8 gündür devam eden savaşta İran’ın saldırılarına karşı koymakta aciz kalan İsrail’in kasası da boşalıyor. "İsrail’in Pentagonu" olarak kabul gören Kirya, Tel Aviv’deki stratejik noktalar, Birussebi’de (Berşaba) yer alan askeri ve istihbarat üsleri, Navatim’deki askeri üs ve Hayfa’daki enerji tesisleri, İran saldırıları neticesinde ağır hasar gördü. Uzmanlara göre şu ana kadar yapılan saldırılar sonucu İsrail’de 500 milyon dolara yakın maddi hasar oluştu.

FÜZELERİ ENGELLEMEK İÇİN YETERLİ BÜTÇE YOK

Uzmanlara göre, en büyük maliyet, gelen İran füzelerini imha etmek için kullanılan önleme füzeleri. Bu füzelerin maliyeti tek başına günde on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Hatta bu harcamanın günde bir milyar dolara çıktığını iddia edenler bile var. Mühimmat ve uçaklar da savaşın maliyetini artırırken, binalara verilen benzeri görülmemiş hasar da bu maliyete ekleniyor. WSJ’ye konuşan uzmanlar, İsrail’in uzun vadede bu füzeleri engellemek için yeterli bir bütçesinin olmadığı kanaatinde.

Siyonistler Rum Kesimi'ne sığınıyor

İsrail'in İran'a saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, İran'ın füze saldırıları sonrası İsrail'den büyük bir kaçış var. İran'ın devam eden füze saldırıları İsrail'de yaşayan halkı büyük paniğe sevk ederken ülkeden kaçanların ilk tercihi ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) oldu. İsrail'den kaçan yaklaşık 5 bin kişi güney Kıbrıs'a yerleşti. Otellerin, sinagogların dolması nedeniyle Rum hükümeti 5'i ilkokul 2'si lise olmak üzere 7 okulu 'eve' çevirme kararı aldı. Kıbrıs Rum hava sahası da günlük 500 ek sefere hizmet vermeye başladı. Hava trafik kontrolü personelinin aşırı yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi. Larnaka limanına da dün İsraillileri taşıyan 120 yat demirledi. Rum Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda okullara klima ve yataklar yerleştirildi. Okulların olduğu bölgelerde de güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.







