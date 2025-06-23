İran Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.





İran Katar ve Irak'taki ABD üslerine füzelerle saldırdı Dünya





İran tarafından yapılan açıklamada, saldırının Katar için herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapıldı.İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Katar'daki ABD üssüne gerçekleştirilen saldırıda kullanılan füze sayısının, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonu Katar'daki El-Udeyd (ABD) Üssü'ne üç füze isabet ettiğini duyurdu.





Can kaybını en aza indirmek için bilgi verildi

İran, Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırılar hakkında Katarlı yetkililere önceden bilgi vererek kaybı en aza indirmeyi amaçladı.





ABD yakından takip ettiğini açıkladı

Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı.





Katar, misilleme haklarının saklı tutulduğunu duyurdu

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırısına karşı koyulduğunu ve can kaybının olmadığını aktardı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığı ve saldırıya doğrudan misilleme haklarının saklı tutulduğu belirtildi.





ABD'nin Katar Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, bölgedeki gerginlik nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD'nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.





BM istikrarsızlık riskine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Katar'daki ABD üslerine saldırı başlattığı haberlerinin üzerine istikrarsızlığın artma riskine karşı uyardı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırı başlattığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, henüz kendisinin bu haberleri görmediğini söyledi.

Dujarric, "Ancak, BM Genel Sekreteri'nin de uyardığı gibi askeri faaliyetlerde artışlar ve misillemelerin devam etmesi sadece istikrarsızlığı artırır ve bizi kısır bir intikam döngüsüne sokar." diye konuştu.

BM personelinin Katar'da yerinin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin ise Dujarric, "Herhangi bir yer değişimi hakkında bilgilendirilmedim." dedi.



