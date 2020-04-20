Dünya Kanadada silahlı saldırı Biri polis 16 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Kanada’da silahlı saldırı: Biri polis 16 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin Nova Scotia eyaletine bağlı Portapique kasabasında silahlı bir saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre aralarında bir Kraliyet Atlı Polisinin de bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan, 12 saat süren operasyonun ardından ölü ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.
Güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kanada’da dün öğle saatlerinde sivillere yönelik düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16’ya yükseldi. Saldırının bir terör saldırısı olmadığı ifade edilirken; etkisiz hale getirilen saldırgan Gabriel Wortman’ın (51) diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu açıklandı.

Kanada’nın Nova Scotia eyaletindeki Portapique kasabasında silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda, daha önce 10 olarak açıklanan ölü sayısı,16’ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Heidi Stevenson’un olduğu duyuruldu. 12 saat süren saldırıda, saldırgan Wortman, bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan, saldırganın diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu duyuruldu. Wortman’ın saldırıyı neden düzenlediğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

BAŞBAKAN TRUDEAU’DAN BAŞSAĞLIĞI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalbimiz, Nova Scotia’da meydana gelen silahlı saldırıdan etkilenenlerin yanında. Portapique halkı, düşüncelerimiz sizlerle. Tüm Kanada halkı adına, sizin için burada olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Önümüzdeki günler ve haftalarda da sizin için burada olacağız” ifadelerini kullandı.

Saldırganın etrafa açtığı ateş sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gabriel Wortman’ın Portapique’da rastgele ateş açmasının ardından, kentin 100 kilometre güneyindeki Enfield kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Polisten yapılan açıklamada, saldırının terör saldırısı olmadığı ifade edilirken; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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