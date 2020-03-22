Dünya Kosovada koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm
KORONAVİRÜS

Kosova’da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül salgın koronavirüs nedeniyle Kosova'da ilk kez 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin kızı ve oğluna da koronavirüs bulaştığı aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kosova’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

  • Kosova Kamu Sağlığı Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Poduyeva şehrinin Dumnica bölgesinde Kovid-19 tanısı konan 82 yaşındaki bir kişinin bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu kişinin 16 Mart'ta Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, bunun ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kızı ve oğluna da koronavirüs bulaştığı aktarıldı.

Kosova'da şu ana kadar toplam 567 kişi Kovid-19 testine tabi tutulurken, aralarında ölen kişi de dahil toplam 31 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 394 kişi öldü
DÜNYA
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 394 kişi öldü

İçişleri Bakanlığı'dan 65 yaş ve üstü olanlar için yeni genelge
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'dan 65 yaş ve üstü olanlar için yeni genelge

Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'e soruşturma açıldı
TEKNOLOJİ
Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'e soruşturma açıldı

Karantinadaki annesini göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı: Adliyeye sevk edilen şüpheliye tulum ve koruyucu maskeli önlem
GÜNDEM
Karantinadaki annesini göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı: Adliyeye sevk edilen şüpheliye tulum ve koruyucu maskeli önlem

Koronavirüsten daha tehlikeli salgına aşı bulmuştu bugün yine kapısı çalınıyor
DÜNYA
Koronavirüsten daha tehlikeli salgına aşı bulmuştu bugün yine kapısı çalınıyor

BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
DÜNYA
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir

İran'da toplam can kaybı bin 685'e yükseldi
DÜNYA
İran'da toplam can kaybı bin 685'e yükseldi

İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın
GÜNDEM
İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın

İstanbul’da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü: Yüzde 1
GÜNDEM
İstanbul’da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü: Yüzde 1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" mesajı: Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" mesajı: Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım

İtalya’da tüm iş yerleri 3 Nisan’a kadar kapatıldı
DÜNYA
İtalya’da tüm iş yerleri 3 Nisan’a kadar kapatıldı

Koronavirüs salgını temmuzda satışları patlatacak: Otomotiv sektörü talebe yetişemeyebilir
EKONOMİ
Koronavirüs salgını temmuzda satışları patlatacak: Otomotiv sektörü talebe yetişemeyebilir

Koronavirüs ile mücadelede başarı göstermiş ve stratejisi farklı 3 ülke: Çin, Singapur, Güney Kore
HAYAT
Koronavirüs ile mücadelede başarı göstermiş ve stratejisi farklı 3 ülke: Çin, Singapur, Güney Kore

Koronavirüse rağmen kayak keyfi: "Hava mis gibi. bize bir şey olmaz"
GÜNDEM
Koronavirüse rağmen kayak keyfi: "Hava mis gibi. bize bir şey olmaz"

İspanyada korkunç bilanço

İspanya'da korkunç bilanço

Son 24 saatte koronavirüsten 394 kişi öldü.
65 yaş ve üstü için yeni genelge

65 yaş ve üstü için yeni genelge

​İçişleri Bakanlığı'dan 81 ilin valiliğine istisnai durumlar bildirildi.
Önümüzdeki 6 gün çok önemli

Önümüzdeki 6 gün çok önemli

BM'den koronavirüs tehlikesine karşı Gazze uyarısı.
12 milyon kişiye bulaşan<br>hastalığın aşını bulmuştu

12 milyon kişiye bulaşan
hastalığın aşını bulmuştu

Şirketler koronavirüs aşısı için bugün yine kapısını çalıyor.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
Adliyede<br> korona önlemi

Adliyede
korona önlemi

​Karantinadaki annesini göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı.
Sadece yüzde 1

Sadece yüzde 1

​İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü.
Ders gibi sözler

Ders gibi sözler

​'Vallahi bu devlet şu an 10 kişi için uçak kaldırıyor.'
Evlerinizden çıkmayın

Evlerinizden çıkmayın

​İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı.
Dedeleri evde tutamıyoruz

Dedeleri evde tutamıyoruz

Ne salgın dinliyorlar, ne yasak!
Salgınla mücadelede başarılılar

Salgınla mücadelede başarılılar

Koronavirüse karşı farklı stratejiler kullanan 3 ülke.
İlk kez açıklıyorum

İlk kez açıklıyorum

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı tek tek duyurdu.
Temmuzda<br> satışları patlatacak

Temmuzda
satışları patlatacak

Koronavirüs nedeniyle talebe yetişemeyebilirler.
Yok artık<br>dedirten görüntü

Yok artık
dedirten görüntü

​'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbul'da sahillere akın sürüyor.
Ülkenin yarısı tehlikede

Ülkenin yarısı tehlikede

​Ukraynalı bilim adamları korkutan uyarıyı yaptı.
En kötüsü<br>henüz gelmedi

En kötüsü
henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Sanchez'dan koronavirüs açıklaması.
Lig ne zaman<br>başlayacak?

Lig ne zaman
başlayacak?

​Mehmet Sepil, TFF'ye önerilen tarihi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.