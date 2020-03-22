Kosova’da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm

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Koronavirüse rağmen kayak keyfi: "Hava mis gibi. bize bir şey olmaz"

Dünyayı tehdit eden koronavirüsa rağmen kayak severler Palandöken'e çıktı. Evden çıkılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen Palandöken'in pistlerini dolduran tatilciler, "Hava mis gibi. Korona burada yaşamaz. Tedbir açısından en mantıklı yer burası" diyerek kayak keyfi yaşadı.