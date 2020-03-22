Dünya BMden Gazzede koronavirüs tehlikesine karşı uyarı Korkutucu sonuçları olabilir
KORONAVİRÜS

BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin "korkutucu sonuçları olabilir" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiği vurgulanmıştı.
Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiği vurgulanmıştı.

McGoldrick, BM'in internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, Gazze'de muhtemel bir Kovid-19 salgını konusunda, "uzun süredir abluka altında olması, bölgedeki yoğun nüfus ve kısıtlı sağlık imkanları nedeniyle korkutucu sonuçları olabilir" ifadelerine yer verdi.

  • Gazze hakkında endişeli olduklarını belirten McGoldrick, olası bir salgın durumunda kuluçka benzeri yoğun nüfusun bölgeye sıkışacağını belirterek, virüsün yayılmasına uygun bir zemin oluşacağına dikkati çekti.

McGoldrick, Gazze'deki sağlık sisteminin mali kaynak ve ekipman açısından yetersiz ve zayıf olduğunun da altını çizerek, sağlık sisteminin iyileştirilmesine ilişkin Filistin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütü ile temasta olduklarını aktardı.

McGoldrick, Gazze'nin acil insani yardım ihtiyacı için 7 milyon dolar bütçeli bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Tıbbi ekipman ve yardım malzemesi sağlanması için kaynak arayışındayız" ifadesini kullandı.

Hafta içinde uluslararası bağışçılarla bir toplantı yaptığını kaydeden McGoldrick, "Önümüzdeki 6 gün içinde bu kaynağa ihtiyacımız var. Eğer vaka sayısı artarsa bu durum değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Gazze'de ilk koronvirüs vakası

Bu arada, Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, bugün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Söz konusu iki vakanın Refah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, hastaların kente giriş yapmadığını da kaydetti.

Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini de vurgulamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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