Koronavirüse rağmen kayak keyfi: "Hava mis gibi. bize bir şey olmaz"

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken, küresel hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen tatilcilerin uğrak yeri oldu. Yaklaşık 1 metre karın olduğu Palandöken'i dolduran kayak severler, koronavirüsten korunmak için en iyi yerin Palandöken olduğunu öne sürdü.

DÜNYA Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada

DHA

FOTOĞRAF 11 Hindistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren ülke çapında gönüllü sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için halkın evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılacak, toplu taşıma askıya alınacak. Ayrıca, ülkede temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar hariç tüm alışveriş mağazaları da kapatılacak. Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde paniğe kapılan binlerce kişi, yasak hayata geçmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti. Farklı bölgelerden istasyona gelen işçiler ile aileleri, trene binmek için birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ortaya izdiham manzaraları çıktı. Hindistan'da 284 vaka görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da korona göçü: Binlerce kişi istasyonlara akın etti Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında bugünden itibaren geçerli olacak 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' çerçevesinde alınacak tedbirler sıkılaştırılıyor. Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti. BiP'te paylaş

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DHA

"Tavsiye ederim buraya gelin"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler içerisinde yetkililerin önemle 'evde kalın' uyarılarına rağmen Palandöken'e çıkan tatilcilerden Erol Bey, "Burası daha emniyetli, daha güzel. Tavsiye ederim gelsinler buraya. Kapalı değil açık hava, Aralarda 10 metre fark var. Milletimizde moralini bozmasın, hayat devam ediyor. Allah'ın izni ile hiçbir şey olmaz" diyerek her türlü riske karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.