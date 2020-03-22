Gündem Koronavirüse rağmen kayak keyfi "Hava mis gibi bize bir şey olmaz"
ERZURUM

Koronavirüse rağmen kayak keyfi: "Hava mis gibi. bize bir şey olmaz"

Dünyayı tehdit eden koronavirüsa rağmen kayak severler Palandöken'e çıktı. Evden çıkılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen Palandöken'in pistlerini dolduran tatilciler, "Hava mis gibi. Korona burada yaşamaz. Tedbir açısından en mantıklı yer burası" diyerek kayak keyfi yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Duyarsız tatilciler, herkesi kayak yapmaya davet etti.
Duyarsız tatilciler, herkesi kayak yapmaya davet etti.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken, küresel hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen tatilcilerin uğrak yeri oldu. Yaklaşık 1 metre karın olduğu Palandöken'i dolduran kayak severler, koronavirüsten korunmak için en iyi yerin Palandöken olduğunu öne sürdü.

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada

DHA

Hindistan'da korona göçü: Binlerce kişi istasyonlara akın etti
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Hindistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren ülke çapında gönüllü sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
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Koronavirüsün yayılmasını önlemek için halkın evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılacak, toplu taşıma askıya alınacak.
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Ayrıca, ülkede temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar hariç tüm alışveriş mağazaları da kapatılacak.
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Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde paniğe kapılan binlerce kişi, yasak hayata geçmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti.
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Farklı bölgelerden istasyona gelen işçiler ile aileleri, trene binmek için birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ortaya izdiham manzaraları çıktı.
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Hindistan'da 284 vaka görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.
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Hindistan'da korona göçü: Binlerce kişi istasyonlara akın etti
Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında bugünden itibaren geçerli olacak 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' çerçevesinde alınacak tedbirler sıkılaştırılıyor. Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti.

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

DHA

"Tavsiye ederim buraya gelin"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler içerisinde yetkililerin önemle 'evde kalın' uyarılarına rağmen Palandöken'e çıkan tatilcilerden Erol Bey, "Burası daha emniyetli, daha güzel. Tavsiye ederim gelsinler buraya. Kapalı değil açık hava, Aralarda 10 metre fark var. Milletimizde moralini bozmasın, hayat devam ediyor. Allah'ın izni ile hiçbir şey olmaz" diyerek her türlü riske karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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