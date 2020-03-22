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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" mesajı: Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirtti.

Salgının hız kaybetmediğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."

Erdoğan: Ölenlerimizin yaş gruplarına bakıldığında, demek ki uyarılar doğrudur
OYNAT 03:29
Erdoğan: Ölenlerimizin yaş gruplarına bakıldığında, demek ki uyarılar doğrudur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, 'Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir' dedi.

Erdoğan'dan sesli mesaj: 50 yaş üstü tüm vatandaşlara dinletilecek
OYNAT 02:07
Erdoğan'dan sesli mesaj: 50 yaş üstü tüm vatandaşlara dinletilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. Sesli mesaj yayınlayan Erdoğan, yaşlılarla ilgili özellikle çağrı yaparak, 'Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sesli mesajı üç operatörden 50 yaş üstü tüm vatandaşların cep telefonu aranarak dinletiliyor.


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