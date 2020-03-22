Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" mesajı: Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım

Erdoğan'dan sesli mesaj: 50 yaş üstü tüm vatandaşlara dinletilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. Sesli mesaj yayınlayan Erdoğan, yaşlılarla ilgili özellikle çağrı yaparak, 'Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sesli mesajı üç operatörden 50 yaş üstü tüm vatandaşların cep telefonu aranarak dinletiliyor.

