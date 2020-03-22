Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü Yüzde 1
İSTANBUL

İstanbul’da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü: Yüzde 1

Mega kent İstanbul’da yeni tip koronavirüs nedeniyle İBB Trafik uygulaması tarihi değerini gördü. Yapılan ölçümlerde İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü. Öte yandan, her pazar tatil amacıyla binlerce aracın geçişine ev sahipliği yapan yolların boş olduğu gözlendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 oldu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 oldu.

İstanbul’da koronavirüs nedeniyle yetkililerden gelen ‘Sokağa çıkmayın, evde kalın’ uyarıları mega kent İstanbul’da pazar günü kendisini hissettirdi.

  • İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulaması yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü. Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü.

İHA
Yapılan ölçümlerde İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

Her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Karayolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.

Yok artık dedirten görüntü: İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
FOTOĞRAF 7
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Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler.
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Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.
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Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik...
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1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum'' dedi.
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İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
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İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
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İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Yok artık dedirten görüntü: İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Koronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.


Diğer taraftan İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı koronavirüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düşmüştü. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı son olarak yüzde 64 oranına düşerek 20 Mart Cuma günü 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar gerilediği açıklanmıştı.

Oranın 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından daha da artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü
GÜNDEM
İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul'da ulaşıma koronavirüs kısıtlaması: Seferler azaltılacak
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