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İSTANBUL

Karantinadaki annesini göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı: Adliyeye sevk edilen şüpheliye tulum ve koruyucu maskeli önlem

Maltepe’de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde karantinadaki annesine ziyaretine izin verilmemesi üzerine iki güvenlikçiyi bıçaklayan M.D., korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüpheliyi adliyeye götüren ekip de beyaz tulum ve maske giydi.

Haber Merkezi DHA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D., karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Murat D., bugün adliyeye sevk edildi.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekipte koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maske takılı olduğu görüldü.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekibin koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maskeli oldukları görüldü.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.

AA
Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi.
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