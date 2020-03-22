Ekonomi Koronavirüs salgını temmuzda satışları patlatacak Otomotiv sektörü talebe yetişemeyebilir
OTOMOTİV

Koronavirüs salgını temmuzda satışları patlatacak: Otomotiv sektörü talebe yetişemeyebilir

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınının otomotiv sektörüne önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde oluşturacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talebin temmuz gibi satışa dönmeye başlayacağı ve pazarda yükselmenin süreceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata'nın, Covid-19 salgınının otomotiv sektörüne ilk etkilerini analizi, salgının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talebin temmuz gibi satışa dönmeye başlayacağını ve pazarda yükselmenin süreceğini ortaya koydu.

TEMMUZDAN İTİBAREN TALEP YÜKSELECEK

Sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, buna karşın, yılın başında ön gördükleri 710 bin adetlik pazar büyüklüğünün salgın dolayısıyla azalmayacağını vurguladı ve ekledi:

710 bin adetlik pazar tahminimizi Koronavirüs’ün yarattığı etkilere rağmen ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri nedeniyle hala koruyoruz.

Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır.

  • Koronavirüs salgınının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talep temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak ve pazar yükselmeye devam edecektir.

Son iki senedir ertelenen talebin 2020 yılının hemen başında araç siparişlerinde önemli ölçüde yükselişe neden olduğunu ve pazarı yukarı taşıdığını belirten Hüsamettin Yalçın, şöyle anlattı:

Otomobil satın almak isteyenler Mart başına kadar çok ciddi bir talep yarattılar. Hatta birçok marka Nisan’dan Haziran’a kadar olan dönem için tüm araçlarını sattığını ve temmuza gün yazdıklarını bile belirtti.
Şu anda talep, enteresandır ki, Koronavirüs salgınına rağmen artarak devam ediyor. Çünkü, salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor.

Tüm bu etkenler düşünüldüğünde Mart ve Nisan ayı satışlarının zaten gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cardata olarak, bu iki ay için toplamda 160 bin adet civarı bir otomotiv pazarı tahmin ediyoruz.

Bu dönemde, ikinci el otomobillere olan talebin sıfır araca ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle yüksek seyredeceğini de belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

İkinci el pazarı için yapmış olduğumuz detaylı araştırmalar ve Cardata ikinci el araç fiyatlandırma sistemini kullanan yaklaşık 750 yetkili satıcıdan aldığımız fiyat bilgileri, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

İkinci el araç fiyatları Mart ayında da yükselmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araç tedarikinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri ikinci ele yöneliyor. Böylelikle talep yine ikici ele kayıyor.

  • Tüm bunların farkında olan ikinci el satıcısı da, araç fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu suni bir yükseliş. Yani piyasadaki satılan ikinci el araçlara göre olan bir yükseliş değil.

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