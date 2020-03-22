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İSTANBUL

İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. 65 yaş üzerindeki vatandaşları ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmalarının yasaklandığını hatırlatan Yerlikaya, "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, Baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı 14 Kural’a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.

Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır.

Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir.

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  • “Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir..."diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir.

Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız.

Bu topyekûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Sabır, anlayış ve destekleriniz için teşekkür ediyorum."

Yok artık dedirten görüntü: İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
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Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler.
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Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.
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Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik...
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1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum'' dedi.
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İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
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İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
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İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Yok artık dedirten görüntü: İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Koronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.


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