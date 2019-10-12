Dünya Şanlıurfanın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi. (Arşiv)
Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi. (Arşiv)

Şanlıurfa Valiliği, sınırdaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eiğitime 3 gün ara verileceğini duyurdu.

  • Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü anımsatıldı.

Eğitime 3 gün ara

Açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.

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