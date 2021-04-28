Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e çağrı: Krizi Vatikan'da çözelim

Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti. Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyledi.

DÜNYA Zelenskiy, Putin'le görüşme ayarlanması için talimat verdi

Görüşme ayarlanması için talimat vermişti

Zelenskiy, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını kaydetti. Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

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