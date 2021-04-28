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Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden Putine çağrı Krizi Vatikanda çözelim
ASYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e çağrı: Krizi Vatikan'da çözelim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas krizini sonlandırarak barışa ulaşmak için Vladimir Putin'e yeni öneride bulundu. Zelenskiy, Rus lider Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden Putine çağrı: Krizi Vatikanda çözelim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rus lider Putin

Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti. Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyledi.

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Zelenskiy, Putin'le görüşme ayarlanması için talimat verdi

Görüşme ayarlanması için talimat vermişti

Zelenskiy, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını kaydetti. Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

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