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Ekonomi 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 398 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 Temmuz güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 398 lira seviyelerinde

Bu haftanın başından beri yükselişte olan altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,9 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgınının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. 10 Temmuz itibarıyla çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 639 liradan satılıyor

Haber Merkezi AA
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Pazartesi gününden beri yaşadığı yükseliş ile beraber gram altın fiyatı şu an 397 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı.

  • Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 397,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 639 liradan satılıyor.

Gümüşün fiyatı 19 dolar ile 10 ayın zirvesinde
EKONOMİ
Gümüşün fiyatı 19 dolar ile 10 ayın zirvesinde

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt dışında ABD'de üretici fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Gram altında yeni rekor: 400 lirayı görerek tarihi rekoru tazeledi
EKONOMİ
Gram altında yeni rekor: 400 lirayı görerek tarihi rekoru tazeledi

Altın tarihi zirvede: Gram altın 397 liraya ulaştı
EKONOMİ
Altın tarihi zirvede: Gram altın 397 liraya ulaştı

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
FOTOĞRAF 11
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
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Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
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NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
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Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
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Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
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TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
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Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
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İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.


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