10 Temmuz güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 398 lira seviyelerinde Bu haftanın başından beri yükselişte olan altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,9 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgınının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. 10 Temmuz itibarıyla çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 639 liradan satılıyor

Haber Merkezi 10 Temmuz 2020, 12:10 Son Güncelleme: 10 Temmuz 2020, 12:12 AA