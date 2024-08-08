3 günde kıtalararası ihracat: Lojistik merkezlerinden 800 milyon dolarlık ticaret

Türkiye’nin ihracatçıların hem maliyetini düşürmek hem de zamanını azaltmak için kurduğu Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) projesinde 5 merkez faaliyete geçti. 3’ü Avrupa, 2’si ise ABD’de olmak üzere kurulan merkezlerin ihracata ek katkısı 2024 yılının ilk 6 ayında 800 milyon dolar oldu.





LOJİSTİK SÜRESİ YARIYA DÜŞTÜ

YLDA merkezlerini bugüne kadar toplamda 400’ün üzerinde firma kullanırken önümüzdeki dönemde daha fazla merkez ve cep deponun faaliyete geçirilerek ihracatçıların ilgisinin ve kullanıcı sayısının daha da artması bekleniyor.

ABD’ de Chicago ve New Jersey merkezli, Almanya’da iki ve Fransa’da bir adet olmak üzere faaliyete geçen 5 lojistik merkez sayesinde Avrupa’ya 1 günde ABD’nin en uç noktalarına ise 3 günde ihracat gerçekleştirildi. Merkezler öncesinde ihracat süresi Avrupa’ya 2-3 gün ABD’ye ise 6-7 günü bulan sürelerde gerçekleştirilebiliyordu.





30 MİLYON DOLAR TASARRUF EDİLDİ

Yapılan çalışmalar ve lojistik merkezlerin bağlantı noktaları sayesinde ihracatçıların lojistik maliyeti yüzde 15 azalmış oldu. Firmaların taşımacılık ve dağıtım faaliyetlerinde ücretlerin düşürülmesini sağladı. İhracatçıların bu sayede 30 milyon doların üzerinde bir rakam tasarruf ettiği öngörülüyor.





4 MERKEZ DAHA YOLDA

Almanya/Hamburg, Fransa/Marsilya, İspanya/Barselona merkezli ve Almanya/Duisburg merkezli olmak üzere Avrupa’da 4 merkeze daha onay verilmiş olup kısa süre içerisinde faaliyete geçirilecek. Uzak Ülkeler Stratejisi ile listelenen hedef pazarlarla uyumlu olacak şekilde, özellikle Afrika ve Asya bölgelerine YLDA kurulması için de yer belirleme çalışmaları da devam ediyor.





ÜCRETSIZ DANIŞMANLIK

YLDA kararı kapsamında firmalara Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli avantajlar da sunuluyor. İhracatçı firmalar ekonomik navlun bedelleri, ücretsiz, indirimli depo imkanları, ücretsiz danışmanlık gibi birçok servisten yararlanabiliyor. YLDA işleticisi firmaların ihracatçı firmalara sağladıkları pazar bilgisi ve ücretsiz danışmanlık sayesinde Türk firmalarının pazara girişleri ciddi anlamda kolaylaşırken lojistik operasyonlarını maliyet ve süre avantajı ile gerçekleştirdiklerinden girdikleri pazarda tutunmalarının önü açılmış durumda.



