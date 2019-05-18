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Ekonomi Bakan Dönmez 23 Haziran İstanbul için yeni bir yükseliş dönemi olacak
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: 23 Haziran İstanbul için yeni bir yükseliş dönemi olacak

Bakan Dönmez: 23 Haziran İstanbul için yeni bir yükseliş dönemi olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 23 Haziran'ın İstanbul için yeni bir yükseliş dönemi olacağını belirterek "Çünkü İstanbul gibi dünyanın sayılı metropollerinden birine başkanlık etmek Binali Bey'in sahip olduğu tecrübeyi, birikimi, geniş bir vizyonu ve ufku ister" dedi.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez​
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez​

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Bilecikliler Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Remzi Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bilecikli hemşehriler ile İstanbul'da bir araya gelerek hasbihal ettiklerini ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

  • "Hemşehrilerimizin isteklerini, beklentilerini değerlendirdik. Neler yapabileceğimizi, önümüzdeki seçim sürecini konuştuk. Bilecikli hemşehrilerimiz 23 Haziran'da bir kez daha milli iradeden yana tavır koyacak. Hakkın yerini bulması, hak edenin hakkını alması için 23 Haziran'da yeniden AK Parti diyecek. 23 Haziran, İstanbul için yeni bir yükseliş dönemi olacak inşallah çünkü İstanbul gibi dünyanın sayılı metropollerinden birine başkanlık etmek Binali Bey'in sahip olduğu tecrübeyi, birikimi, geniş bir vizyonu ve ufku ister."

Dönmez, İstanbul'un dinamizm ve enerjisi artarsa bunun doğrudan Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine etki edeceğini, o nedenle İstanbul'un emin ellere, ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

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