İstanbul'da satışların azalması kurban fiyatlarını düşürdü

Ümraniye Hekimbaşı kurban pazarının giriş kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların tamamı satılırken, satıcıların çadırları toplamaya başladığı görüldü.

Pazarın alt kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların büyük bir kısmı ise satılmadı. Bazı satıcılar memlekete geri götürmek için kurbanlıklarını kamyonlara yüklerken, bazıları ise satabilmek için kurbanlıkların fiyatını düşürdü.

Kimi satıcılar ise ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Balık Kurumu'nun satın alması talebinde bulundu.

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Ağrı'dan kurbanlık büyükbaş hayvan getiren Abdullah Elvi, "Satışlar iyi değildi. Elimde 4 kurbanlık büyükbaş kaldı. Onu da buradan Ağrı'ya geri mi götüreceğim? Kamyon parası bizi kurtarmıyor. Satış olması için indirime gitmek zorunda kaldık. 600 kilogramlık tosunu 19-18 bin liradan 13 bine düşürdüm. Ama kimse yüzüne bakmıyor. 12 bin lira da diyorum, artık ne olursa vereceğim. Buradan bunları götürmek de ayrıca bir eziyet" dedi.

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OYNAT 00:35 Bursa'da ilginç görüntü: Kurbanı kesime motosikletle götürdüler Bursa'da baba ve oğul, koyunu kesim alanına götürmek için motosiklet üzerinde götürdü. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette 2 kişinin aralarına aldığı koyunu görenler gözlerine inanamadı. Baba ve oğlun hayvan pazarından aldıkları hayvanı motosikletle kesim alanına götürmesi gülüşmelere sebep oldu. Kameralara yansıyan görüntüde baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı. BiP'te paylaş

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