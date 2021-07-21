Ekonomi İstanbulda satışların azalması kurban fiyatlarını düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da satışların azalması kurban fiyatlarını düşürdü

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde satışların azalması nedeniyle kurban fiyatları düştü. Kimi satıcılar ise ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Balık Kurumu'nun satın alması talebinde bulundu.

Haber Merkezi AA
İstanbulda satışların azalması kurban fiyatlarını düşürdü
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Ümraniye Hekimbaşı kurban pazarının giriş kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların tamamı satılırken, satıcıların çadırları toplamaya başladığı görüldü.

Pazarın alt kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların büyük bir kısmı ise satılmadı. Bazı satıcılar memlekete geri götürmek için kurbanlıklarını kamyonlara yüklerken, bazıları ise satabilmek için kurbanlıkların fiyatını düşürdü.

Kimi satıcılar ise ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Balık Kurumu'nun satın alması talebinde bulundu.

Aldıkları kurbanlık inat etti: 3.5 saatte bir adım bile attıramadılar
GÜNDEM
Aldıkları kurbanlık inat etti: 3.5 saatte bir adım bile attıramadılar

Ağrı'dan kurbanlık büyükbaş hayvan getiren Abdullah Elvi, "Satışlar iyi değildi. Elimde 4 kurbanlık büyükbaş kaldı. Onu da buradan Ağrı'ya geri mi götüreceğim? Kamyon parası bizi kurtarmıyor. Satış olması için indirime gitmek zorunda kaldık. 600 kilogramlık tosunu 19-18 bin liradan 13 bine düşürdüm. Ama kimse yüzüne bakmıyor. 12 bin lira da diyorum, artık ne olursa vereceğim. Buradan bunları götürmek de ayrıca bir eziyet" dedi.

Bursa'da ilginç görüntü: Kurbanı kesime motosikletle götürdüler
OYNAT 00:35
Bursa'da ilginç görüntü: Kurbanı kesime motosikletle götürdüler
Bursa'da baba ve oğul, koyunu kesim alanına götürmek için motosiklet üzerinde götürdü. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette 2 kişinin aralarına aldığı koyunu görenler gözlerine inanamadı. Baba ve oğlun hayvan pazarından aldıkları hayvanı motosikletle kesim alanına götürmesi gülüşmelere sebep oldu. Kameralara yansıyan görüntüde baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı.

Aldıkları kurbanlık inat etti: 3.5 saatte bir adım bile attıramadılar
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Kumkapı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Çakıcı, arife günü kurban pazarından koyun satın aldı. Pazardan aldığı koyunu eve götürmek için bir türlü kamyonet bulamayan Çakıcı, oğlu ile birlikte yaya olarak yola çıktı.
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BABA VE OĞLU NE YAPTIYSA KOYUN BİR ADIM BİLE ATMADI<br>​<br>​ Oğlu ile koyunu bir süre yaya olarak götüren Çakıcı, Atatürk Bulvarı Caddesi'ne geldiği esnada koyun bir anda durdu. Baba ve oğlu ne yaptılarsa koyun bir türlü hareket etmedi. Çakıcı ve oğlunun bu halini görerek yardım etmek isteyen bir kişi de ağaçtan aldığı dal parçalarını uzatarak koyunu yürütmeye çalıştı. Ancak yaklaşık üç buçuk saat hareket etmeyen koyun yürümedi.
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BİR ADIM BİLE ATMIYOR<br>​<br>​ Mehmet Ali Çakıcı, Gitmiyor başımıza bela oldu. Aldığımıza pişman olduk, bir adım bile atmıyor. Böyle bir hayvan görmedim. Akşam 19.00'da aldık, üç buçuk saat geçti halen yürümedi dedi. Yardım için duran Muhsin Ali isimli kişi de Otlatarak götürmek istedik ama gitmedi. Burada kalacak hali yok. Arabayla gidecek gibi duruyor dedi.
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TAKSİLER ALMADI<br>​<br>​ Yoldan geçen taksileri durdurmak isteyen Çakıcı, taksilere de alınmadı. En sonunda yol kenarında bir kamyonet gören Çakıcı, araç sahibiyle konuşup anlaşarak bir türlü yürümeyen kurbanlık koyunu kamyonete bindirdi. Çakıcı, eve götürdüğü koyunu bahçesine koydu.
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Aldıkları kurbanlık inat etti: 3.5 saatte bir adım bile attıramadılar
İstanbul Fatih'te arife günü alınan kurbanlık koyun, yaya olarak eve götürülürken bir anda yol ortasında durdu. Sahipleri ne yaptılarsa da koyun, üç buçuk saat boyunca hareket etmedi. Koyun, en sonunda bir kamyonetle eve götürüldü.


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