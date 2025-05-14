Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
FİSKOBİRLİK fındık fiyatını revize etti: Yükselişe geçti

FİSKOBİRLİK fındık fiyatını revize etti: Yükselişe geçti

15:0314/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güncel FİSKOBİRLİK Fındık Alım Fiyatları
Güncel FİSKOBİRLİK Fındık Alım Fiyatları

FİSKOBİRLİK, EFİT üzerinden gerçekleştirdiği fındık alım fiyatlarında fiyatlarında yeni bir güncellemeye gitti, fiyatlar yükselişe geçti. İşte 50, 53, 55 randıman için güncel fiyatlar.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) fındık alım fiyatlarını tekrar güncelledi.

Son dönemde Karadeniz bölgesini etkileyen don zararı, serbest piyasada fındık fiyatlarını 205 TL seviyelerine kadar taşımıştı. FİSKOBİRLİK 11.05. 2025 Pazar günü fiyatlarını güncelleyerek fındık fiyatlarını düşürmüştü.

FİSKOBİRLİK fındık fiyatları: 50, 53, 55 randıman için fiyat ne kadar?

FİSKOBİRLİK, bugün tekrar fındık fiyatını revize etti. FİSKOBİRLİK, 50 randıman fındık için 190₺, 53 randıman için 201,40₺ ve 55 randıman için 209,00₺ fiyat açıkladı.

Fındık, FİSKOBİRLİK alım merkezlerinde randımana göre değişen fiyatlardan işlem görüyor.

#FİSKOBİRLİK
#fındık fiyatları
#Fındık Tarım Satış Kooperatifleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ GENEL AF YASASI 2025 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı, af gelecek mi? Adalet Bakanı Tunç'tan son dakika açıklaması geldi