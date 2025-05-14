FİSKOBİRLİK, EFİT üzerinden gerçekleştirdiği fındık alım fiyatlarında fiyatlarında yeni bir güncellemeye gitti, fiyatlar yükselişe geçti. İşte 50, 53, 55 randıman için güncel fiyatlar.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) fındık alım fiyatlarını tekrar güncelledi.
Son dönemde Karadeniz bölgesini etkileyen don zararı, serbest piyasada fındık fiyatlarını 205 TL seviyelerine kadar taşımıştı. FİSKOBİRLİK 11.05. 2025 Pazar günü fiyatlarını güncelleyerek fındık fiyatlarını düşürmüştü.
FİSKOBİRLİK fındık fiyatları: 50, 53, 55 randıman için fiyat ne kadar?
FİSKOBİRLİK, bugün tekrar fındık fiyatını revize etti. FİSKOBİRLİK, 50 randıman fındık için 190₺, 53 randıman için 201,40₺ ve 55 randıman için 209,00₺ fiyat açıkladı.
Fındık, FİSKOBİRLİK alım merkezlerinde randımana göre değişen fiyatlardan işlem görüyor.