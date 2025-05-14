FİSKOBİRLİK fındık fiyatları: 50, 53, 55 randıman için fiyat ne kadar?

FİSKOBİRLİK fındık fiyatları: 50, 53, 55 randıman için fiyat ne kadar?

FİSKOBİRLİK, bugün tekrar fındık fiyatını revize etti. FİSKOBİRLİK, 50 randıman fındık için 190₺, 53 randıman için 201,40₺ ve 55 randıman için 209,00₺ fiyat açıkladı.