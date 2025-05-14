Karadeniz Bölgesi'nde tarım yapan kişileri ilgilendiren yaş çay alım fiyatı belli oldu. Yaş çay bedeli geçen yıla göre yüzde 33,9 arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği aktarıldı. Peki ÇAYKUR fark ödemesi prim ödemesi yapılacak mı? İşte 2025 yılı yaş çayın fiyatı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay fiyatını açıkladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir" denildi.
ÇAYKUR fark ödemesi prim ödemesi yapılacak mı?
Böylece yaş çay bedeli geçen yıla göre yüzde 33,9 artmış oldu. Geçen yılın aksine yaş çay alım fiyatı dışında herhangi bir fark ödemesi (prim) açıklanmadı.
2024 yılı içerisinde yaş çay alım fiyatı 17 TL + 2 TL kilogram başına destekleme ödemesi dahil 19 TL olarak duyurulmuştu.