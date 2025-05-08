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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI DUYURU: ÇAYKUR işçi alımı ne zaman 2025? 1500 işçi alımı başvuru ve kura tarihi...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI DUYURU: ÇAYKUR işçi alımı ne zaman 2025? 1500 işçi alımı başvuru ve kura tarihi...

10:368/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çaykur işçi alımı ne zaman?
Çaykur işçi alımı ne zaman?

ÇAYKUR, 2025 yılı ilkbahar dönemine yönelik 1500 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte Rize başta olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun’da yoğun bir ilgi bekleniyor. Geçici süreyle istihdam edilecek işçiler için kura süreci de merak konusu oldu. Gözler şimdi başvuru tarihleri ve noter huzurunda yapılacak kura çekiminde.

Çay sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ÇAYKUR’un mevsimlik işçi alımı süreci yeniden gündeme geldi. 2025 ilkbahar döneminde 1500 kişilik kadro için hazırlıklarını sürdüren kurum, başvuru süreci ve kura tarihiyle ilgili detayları paylaşmaya hazırlanıyor. Rize başta olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerine yoğun kontenjan ayrılırken, geçici istihdam fırsatından yararlanmak isteyen binlerce aday gözünü İŞKUR duyurularına çevirmiş durumda.

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı başvurularının Nisan ayının başında alınacağı duyurulmuştu. Ancak bu tarihlerde başvurular alınmadı.

Başvuru koşullarında bazı düzenlemelerin yapılması nedeni ile başvuru süreci ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni tarihler ve güncellenmiş başvuru şartlarının önümüzdeki günler içerisinde açıklanması bekleniyor.

İşçi alım ilanları ÇAYKUR’un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden duyuruluyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine ekleyeceğiz.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADRO SAYISI
- RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,

700 beden işçisi,

34 çay eksperi,

50 engelli mevsimlik işçi,

30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

- TRABZON - 224 Kişilik Kadro

32 teknik lise mezunu,

163 beden işçisi,

13 çay eksperi,

10 engelli işçi,

6 eski hükümlü.

- ARTVİN - 94 Kişilik Kadro

17 teknik lise mezunu,

56 beden işçisi,

13 çay eksperi,

6 engelli işçi,

2 eski hükümlü.

- GİRESUN - 20 Kişilik Kadro

8 teknik lise mezunu,

12 beden işçisi

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