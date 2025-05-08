ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI DUYURU: ÇAYKUR işçi alımı ne zaman 2025? 1500 işçi alımı başvuru ve kura tarihi...

Çay sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ÇAYKUR’un mevsimlik işçi alımı süreci yeniden gündeme geldi. 2025 ilkbahar döneminde 1500 kişilik kadro için hazırlıklarını sürdüren kurum, başvuru süreci ve kura tarihiyle ilgili detayları paylaşmaya hazırlanıyor. Rize başta olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerine yoğun kontenjan ayrılırken, geçici istihdam fırsatından yararlanmak isteyen binlerce aday gözünü İŞKUR duyurularına çevirmiş durumda.