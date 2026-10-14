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Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İlk ara tatil tarihi açıklandı mı, tarih belli mi?

Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İlk ara tatil tarihi açıklandı mı, tarih belli mi?

16:43, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:44, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İlk ara tatil tarihi açıklandı mı, tarih belli mi?

Kasım ara tatili 2026 için öğrenciler ve velilerin beklediği tarih belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders temposuna devam ederken, gözler şimdi yılın ilk ara tatiline çevrildi. Okulların 14 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla başlayan yeni eğitim döneminde öğrenciler, kasım ayında verilecek ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihini araştırmaya başladı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ara tatil tarihleri, öğrencilerin ne zaman yeniden tatile çıkacağını da ortaya koydu. Kasım ayındaki ara tatilin hafta sonlarıyla birlikte değerlendirilmesi halinde öğrenciler için toplam 9 günlük bir dinlenme süreci oluşacak. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullarda 1. ara tatil kaç gün sürecek, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak ve ilk ara tatile kaç gün kaldı? İşte 2026 Kasım ara tatili tarihleri…

Kasım ara tatili ne zaman 2026 yılında öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı eğitim gündemlerinden biri haline geldi. Yeni eğitim öğretim döneminin 14 Eylül Pazartesi günü başlamasının ardından öğrenciler derslerine devam ederken, kısa bir mola için geri sayıma geçti. Birinci dönemin ilk ara tatilinin kasım ayında yapılacak olması nedeniyle tatilin hangi gün başlayacağı ve hangi gün sona ereceği merak ediliyor. MEB tarafından belirlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrencilerin yıl içerisindeki tatil dönemleri de netleşmiş durumda. Kasım ara tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca okuldan uzak kalabilecek. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında olacak, 1. ara tatil kaç gün sürecek, öğrenciler için tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihi ve ilk ara tatile kalan süre…

Kasım ara tatili ne zaman 2026 yılında öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı eğitim gündemlerinden biri haline geldi. Yeni eğitim öğretim döneminin 14 Eylül Pazartesi günü başlamasının ardından öğrenciler derslerine devam ederken, kısa bir mola için geri sayıma geçti. Birinci dönemin ilk ara tatilinin kasım ayında yapılacak olması nedeniyle tatilin hangi gün başlayacağı ve hangi gün sona ereceği merak ediliyor. MEB tarafından belirlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrencilerin yıl içerisindeki tatil dönemleri de netleşmiş durumda. Kasım ara tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca okuldan uzak kalabilecek. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında olacak, 1. ara tatil kaç gün sürecek, öğrenciler için tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihi ve ilk ara tatile kalan süre…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?Millî Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB DETAYLI TATİL TAKVİMİNİ YAYINLADI

MEB 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

MEB DETAYLI TATİL TAKVİMİNİ YAYINLADIMEB 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Başlıklar :ara tatilmebkasım ara tatili
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