14 Aralık 2018 Cuma gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde terörle mücadele konuları ile Suriye meselesi görüşüldü. Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata varıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Kral ağırlığını koydu: Oğlum çevreni değiştir

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle başlayan krizi kontrol altına almak için ağırlığını koyduğu belirtildi.

Financial Times gazetesinde yer alan yazıda, Kral Selman'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili oldukça "öfkeli" olduğu vurgulanırken, Kralın aynı zamanda oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın çevresinde değişikliğe gidilmesini istediği yer aldı.

DÜNYA Kral ağırlığını koydu: Oğlum çevreni değiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Kudüs Konferansı'nda konuştu. Kudüs'ün sadece o bölgede yaşayanların değil tüm İslam aleminin namusu olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı adaleti bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Kaşıkçı cinayetine ilişkin de "Kayıtlarda üst düzey asker 'kesmeyi iyi bilirim' diyor" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Soluğu ABD üslerinde aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağız' açıklamasının ardından bölge top atışlarıyla yumuşatılırken, teröristler için stratejik önemdeki yerler 'şok hava baskınları'yla vuruldu. Bölgede ABD gölgesinde hareket eden üst düzey teröristlerin operasyonların ardından tedbir amaçlı olarak ABD üslerine yakın yerlere nakledildiği öğrenildi. Öte yandan ABD'nin, ÖSO içindeki bazı grupların liderlerine 'Türkiye'yle birlikte hareket etmeyin' çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

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GÜNDEM Soluğu ABD üslerinde aldılar

Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi. Bakan Soylu ayrıca "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

GÜNDEM Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı

'Sarı yelek' tehdidine dava

Hak-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası üyeleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne başvuru yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, “Sendikalar gerektiğinde barışçıl eylemler yapar. Ancak terörizmi ve vandalizmi örnek gösteremez, yakıp yıkmayı teşvik edemez. Türk-İş Başkanı, asgari ücret komisyonundaki acizliğini ve güçsüzlüğünü bu açıklamalarla örtmeye çalışmaktadır” dedi. Altunsoy, Atalay’ın skandal açıklamanın Türk Ceza Kanunu'nun 216-215 ve 214 maddelerine göre suç niteliğinde olduğunu söyledi.

EKONOMİ 'Sarı yelek' tehdidine dava

Konutta kredi faizini yüzde 0,98'e indirdi

Ziraat Bankası ve ve konut sektörü arasında işbirliği yapıldı. Yapılan iş birliği çerçevesinde Ziraat Bankası kendisiyle çalışan üreticilerden ev alan müşterilerine kredi faizlerini yüzde 1'in altına indirdi.

Bankanın başlatmış olduğu kampanya kapsamında 500 Bin TL’ye kadar konut kredisinde aylık faiz yüzde 0,98 çekilecek, vade ise 120 aya kadar uzatılabilecek.

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EKONOMİ Konutta kredi faizini yüzde 0,98'e indirdi

Erdoğan: Operasyonlarımız sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Yargı Konferansı’nda yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ile ilgili olarak "Münbiç ile dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir" dedi.

GÜNDEM Erdoğan: Operasyonlarımız sürecek

Bakan Akar ve komutanlar harekatı izledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle Fırat'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

GÜNDEM Bakan Akar ve komutanlar harekatı izledi

Sincar'a hava harekatı: 30 hedef vuruldu

TSK tarafından Sincar'a operasyon düzenlendi. Baskın tarzındaki harekatta 30 hedef imha edildi.

Karacak'ın ilk kez vurulduğu harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçağı katıldı.

GÜNDEM Sincar'a hava harekatı: 30 hedef vuruldu

Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan sinyalizasyon açıklaması

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili "Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor." dedi.

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GÜNDEM Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan sinyalizasyon açıklaması

Kaşıkçı cinayetinde Erdoğan ilk kez Prens Selman'ın adını kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Biz ses kayıtlarından gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi" ifadesiyle cinayetin işlendiği günden bu yana ilk kez Prens Selman'ın ismini verdi.

GÜNDEM Kaşıkçı cinayetinde Erdoğan ilk kez Prens Selman'ın adını kullandı

Dar gelirliye ön ödemeli konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik ön ödemeli konut projesini hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Kurum naylon poşet uygulamasına ilişkin ise marketlerin promosyonlar yaparak, ücretsiz çanta ve file verebileceğini de söyledi.

EKONOMİ Dar gelirliye ön ödemeli konut müjdesi