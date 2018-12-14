Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi. Bakan Soylu ayrıca "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

14 Aralık 2018, 15:12 Son Güncelleme: 14 Aralık 2018, 15:51 Yeni Şafak IHA