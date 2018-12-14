Gündem Bakan Soylu Tuncelide 6 terörist mağarada sıkıştırıldı
POLİTİKA

Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi. Bakan Soylu ayrıca "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

Yeni Şafak IHA
TSK operasyon
TSK operasyon

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını ifade etti.

AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

EN KISA SÜREDE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

  • Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek. Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz" dedi.

DAĞLARDA TOPLAM 700 TERÖRİST KALDI

Bakan Soylu, "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

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