Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını ifade etti.
EN KISA SÜREDE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK
- Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek. Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz" dedi.
DAĞLARDA TOPLAM 700 TERÖRİST KALDI
Bakan Soylu, "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.