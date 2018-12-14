Dünya Afrinde taciz ateşi 1 Mehmetçik şehit
ORTADOĞU

Afrin’de taciz ateşi: 1 Mehmetçik şehit

PKK/YPG’li teröristlerin Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit düştü.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Saldırı dün saat 15.00 sularında Meryemin bölgesinde bulunan TSK birliğine karşı düzenlendi. Tel Rıfat - Afrin hattındaki Cibrin ve Tinneb köyleri civarında bulunan PKK’lı teröristler, ağır silahlarla TSK mevzilerine ateş açtı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu. Saldırıya anında karşılık verilerek PKK’lıların bulunduğu bölge Türk topçusu tarafından yoğun şekilde dövüldü. Topçu atışları sonucu 4 PKK’lı öldürüldü, çok sayıda militan da yaralandı.

PROVOKASYON PEŞİNDELER

Saldırı üzerine bölgedeki tüm gruplar TSK tarafından alarm durumuna geçirildi. PKK’lı teröristler ise TSK’’dan yedikleri darbe sonrası, Afrin’e bağlı Raco beldesinde bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil öldü 9 kişi yaralandı. Yeni Şafak’a konuşan ÖSO komutanı Ebu Zeyd, örgütün bu saldırıların PKK’nın panikte olduğunu gösterdiğini söyledi. Ebu Zeyd, Fırat’ın doğusuna harekat hazırlıklarının hızlandığı bu dönemde PKK’nın benzer provokasyonlar yapmaya yeltenebileceğini kaydetti.

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