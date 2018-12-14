Gündem Soluğu ABD üslerinde aldılar
İSTANBUL

Türkiye vurunca teröristler ABD üslerinin çevresine sığındı

Soluğu ABD üslerinde aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağız' açıklamasının ardından bölge top atışlarıyla yumuşatılırken, teröristler için stratejik önemdeki yerler 'şok hava baskınları'yla vuruldu. Bölgede ABD gölgesinde hareket eden üst düzey teröristlerin operasyonların ardından tedbir amaçlı olarak ABD üslerine yakın yerlere nakledildiği öğrenildi. Öte yandan ABD'nin, ÖSO içindeki bazı grupların liderlerine 'Türkiye'yle birlikte hareket etmeyin' çağrısında bulunduğu ortaya çıkı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
ABD, bölgedeki terör unsurlarına silah ve mühimmat başta olmak üzere hemen her konuda tam destek veriyor.
ABD, bölgedeki terör unsurlarına silah ve mühimmat başta olmak üzere hemen her konuda tam destek veriyor.

Türkiye'nin uzun süredir ısrarla vurguladığı 'Fırat'ın doğusunda bir oldu-bitti'ye izin verilmeyecek yaklaşımı, TSK birlikleri tarafından bölgeye yönelik operasyonların başlamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birkaç gün içinde gelebiliriz' açıklamasının ardından ilk olarak topçu birlikleri daha önceden belirlenen hedefleri vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı ise, Sincar'a 'şok baskın' bir hava harekatı düzenlendiğini ve 30 hedefin vurulduğunu duyurdu. Söz konusu açıklamada, Karacak'ın ilk kez vurulduğu ve harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA iletanker uçağın katıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye kararlılığını gösterdi

Türkiye'nin bölgede uzun süredir yaptığı saha istihbaratı neticesinde, Fırat'ın doğusunda bazı stratejik mevziler vurularak 'yumuşatma' çalışmaları başladı.

  • Daha sonra TSK bu kez havadan bir operasyon düzenledi ve Irak'ın Fırat'ın doğusu için stratejik öneme sahip bölgesi vurularak teröristlerin silah-mühimmat geçiş noktaları hedef alındı.
  • Harekatı bizzat operasyon noktasından takip eden Milli Savunma Bakanı Akar'ın, "Yeni hedefler için hazırlığımız tamam" açıklamasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz" çıkışı izledi. Her iki söylem de Türkiye'nin bölgeye yönelik bakış açısındaki kararlılığın vurgulanması olarak algılandı.

Teröristler panikte

TSK unsurlarının bölgedeki faaliyetlerini artırmasının ardından, saha unsurlarından gelen istihbari bilgilerde de artış olduğu kaydedildi.

Örgütün sözde önemli isimlerinin bu kapsamda ABD üslerine yakın bölgelere getirildiği öğrenildi.

Bilindiği üzere ABD'nin Fırat'ın doğusunda 18 üssü bulunuyor. Yine aynı bölgede 5 Fransız üssü, ABD koalisyon askerleri, YPG-PKK'lı teröristler, DEAŞ unsurları ile başta ABD'li Black Water olmak üzere yabancı güvenlik şirketlerinin paralı askerlerinin olduğu biliniyor.

Sivillerin çıkışına izin verilmiyor

Türkiye'nin sivillerin zarar görmemesi konusunda sahip olduğunu üst düzey hassasiyeti gerek Fırat Kalkanı'nda gerek Zeytin Dalı Harekatı'nda gören terör unsurları, bu gerçekten yola çıkarak bölgedeki sivil halkın tahliyesini önlüyor.

Öte yandan Türkiye'nin açıklamalarını takiben sahada başlayan hareketliliğin ardından ABD tarafından bazı ÖSO unsurlarına 'Türkiye'nin yanında taraf olup, onların yanında savaşmayın' teklifini içeren mesajlar ilettiği kaydedildi.

Sincar'a hava harekatı: 30 hedef vuruldu
GÜNDEM
Sincar'a hava harekatı: 30 hedef vuruldu

/**/
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

​Bakan Kurum: Ön ödemeyle alınabilecek.
Transferler City'den

Transferler City'den

Başkan Cengiz'in İngiliz kulübe teklifi kabul edildi.
Su yükselince ortaya çıktı

Su yükselince ortaya çıktı

​Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.