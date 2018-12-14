Ekonomi Sarı yelek tehdidine dava
İŞ DÜNYASI

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Ergün Atalay'ın Paris'teki ‘Sarı Yelekli’lerin ayaklanmasını işaret ederek kullandığı “Üç gün sonra Türkiye'de ne olup olmayacağı bize bağlı” sözleri yargıya taşındı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy
Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy

Hak-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası üyeleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne başvuru yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, “Sendikalar gerektiğinde barışçıl eylemler yapar. Ancak terörizmi ve vandalizmi örnek gösteremez, yakıp yıkmayı teşvik edemez. Türk-İş Başkanı, asgari ücret komisyonundaki acizliğini ve güçsüzlüğünü bu açıklamalarla örtmeye çalışmaktadır” dedi. Altunsoy, Atalay’ın skandal açıklamanın Türk Ceza Kanunu'nun 216-215 ve 214 maddelerine göre suç niteliğinde olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞSINLAR

Türk-İş Başkanı Atalay’ın sendikal görevlerini yerine getirmede başarısız olduğunu belirten Mahmut Altunsoy, “Biz temsil ettiğimiz sendikalarda asgari ücretin en üst düzeye yükseltilmesi için çalışıyoruz. Birileri gibi laf değil icraat üretmek için çabalıyoruz. Sendikaların varlık amaçlarından birisi de kamu barışını korumaktır” diye konuştu.

GEÇMİŞİNİZ KARANLIK

Türk-İş Sendikası'nın tartışmalı bir mazisi olduğuna dikkat çeken Altunsoy, şöyle devam etti:

“28 Şubat'ta Erbakan hükümetinin post modern darbeyle görevden alındığı süreçte '5'li Çete' olarak anılan kurumlardan birisi de Türk-İş'tir. Bizler şehirlerimizin yeniden Gezi vandalizmine maruz kalmaması için uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz.”

SUÇ İŞLİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'daki olayları açıkça “terör eylemi” olarak tanımladığının altını çizen Avukat Burak Bayer ise “Türk-İş Sendikası Başkanı'nın açıklamasının Türk Ceza Kanunu'nun 216-215 ve 214'e göre suç niteliğinde olduğu kanaatindeyiz. Bu maddeler içerisinde 'Suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, suç ve suçluyu övme ve kanunlara uymamaya teşvik' ifadeleri yer almaktadır'' dedi.

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Türk-İş Başkanı hakkında suç duyurusu: Hükümeti tehdit eti
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Türk-İş Başkanı hakkında suç duyurusu: Hükümeti tehdit eti
Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında asgari ücret ve Fransa'daki gösterilere dair açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Altunsoy, Atalay'ın şikayete konu sözleriyle hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit ettiğini söyledi.
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