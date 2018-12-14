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SonDakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde terörle mücadele konuları ile Suriye meselesi görüşüldü. Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata varıldı.

Yeni Şafak
Arşiv: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump
Arşiv: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

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Erdoğan ve Trump görüştü

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