Konutta kredi faizini yüzde 0,98'e indirdi

Ziraat Bankası ve ve konut sektörü arasında işbirliği yapıldı. Yapılan iş birliği çerçevesinde Ziraat Bankası kendisiyle çalışan üreticilerden ev alan müşterilerine kredi faizlerini yüzde 1'in altına indirdi.

Bankanın başlatmış olduğu kampanya kapsamında 500 Bin TL’ye kadar konut kredisinde aylık faiz yüzde 0,98 çekilecek, vade ise 120 aya kadar uzatılabilecek.

Banka açıklamasının devamında şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık %1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık %0,98 olarak yansıtılacaktır.

Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların Bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır.

Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır.