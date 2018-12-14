Gündem Kaşıkçı cinayetinde Erdoğan ilk kez Prens Selmanın adını kullandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ın ismini ilk kez verdi

Kaşıkçı cinayetinde Erdoğan ilk kez Prens Selman'ın adını kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Biz ses kayıtlarından gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi" ifadesiyle cinayetin işlendiği günden bu yana ilk kez Prens Selman'ın ismini verdi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'na katıldı.

Konuşmasının bir bölümünü gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ayıran Erdoğan, Türkiye'nin bu olayın peşini bırakmama noktasındaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

"Bu cinayet bir kenara atılacak konu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa bir süre önce önemli bir basın dünyasından malum Cemal Kaşıkçı'nın İstanbulumuzda, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi olayı bir kenara atılacak konu değildir" diyerek şunları söyledi:

Konu her yönüyle açıktır. Failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbulumuza gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok açık net. Olayın işlendiği yer de belli.

Biz, bize gönderilen yetkililere şunu sorduk; Bu 15'in içinde fail var, biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap; Şu anda 18 kişiyi tutukladık, daha sonra 22'ye çıkardık.

Faili ortaya çıkarın

  • Şimdi failini ortaya çıkarın. Önce bu suçu buraya yıkmanın gayretine girdiler. İşlemleri yaptı ve çıktı dediler, yalan. Bu sıradan bir insan değil, kalemi olan bir insan. Oradan nişanlısını almadan gitmesi mümkün değil. Daha sonra ileri gittiler, 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık'. Peki kimdir yerli işbirlikçi, bunu söyleyin. Bunu söylemedikleri gibi 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediler.
Biz ses kayıtlarından gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi.

Her şey gün yüzüne çıkıyor. Başsavcısı geldi, görüştüler, ipe un serdiler. En ufak bir bilgiyi, belgeyi vermediler. İslam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların veya riyalin kurbanı olanlar bu olaylar karşısında hakkı ve adaleti söylemediler. Batı dünyası da aynı....

"Hak yerini bulacak"

Petrolün zengini durumunda olan bu ülke ne yazık ki hala kararını veremedi. Fakat hak yerini bulacak. Dün, ABD Senatosu'ndaki gelişmeleri duydunuz. Daha gelişerek devam edecek.

  • Biz ABD'lilere bütün bilgileri verdik. İngilizlere verdik, Almanlara verdik, Suudi Arabistan'a verdik, Fransızlara verdik. Adalet mülkün esasıdır, adalet yerini bulsun diye verdik. uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için 'Verin biz yargılayalım' dedik. Zerre kadar adalet anlayışı olsa 'Ne demek buyurun siz yargılayın' derlerdi. Neden veremiyorlar; bu işin sıçrayacağı yer ortaya çıkıyor. Bizim temennimiz de bu işin gerçek manada ortaya çıkmasıdır.

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