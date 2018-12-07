Gündem Selman için çember daralıyor Sırada Magnitsky adımı var
İSTANBUL

Prens Selman için Magnetsky yasası talebi

Selman için çember daralıyor: Sırada Magnitsky adımı var

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve cesedinin başına ne geldiği konusunda çeşitli sorular türetilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Selman için sonun başlangıcı olma noktasında hızla ilerliyor. CIA Başkanı Haspel'in ardından MİT Müsteşarı Fidan'ın da ABD Senatosu'na 'reddedilemeyecek kadar gerçek' bilgiler sunmasının ardından delegelerin büyük çoğunluğu cinayetin 1 numaralı isminin Veliaht Prens Selman olduğu görüşünde birleşti. Senatonun bir sonraki adımının Magnitsky yasasını Selman için işletmek ve ilk etapta milyarlarca dolar mal varlığını dondurmak olabileceği üzerinde duruluyor.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan tasarı ABD Senatosu'nda görüşülüyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan tasarı ABD Senatosu'nda görüşülüyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, her geçen gün 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhhamed bin Selman için yolun sonu' anlamına gelebilecek bir hal alıyor.

Türkiye'nin elindeki cinayete ilişkin bilgi ve belgeler, Kaşıkçı olayının ilk günden bu yana uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması, dünya medyasının oldukça etkin kullanılması gibi adımlar 'bir süre sonra unutulur' diye düşünülen Kaşıkçı cinayetini sürekli sıcak tuttu.

Erdoğan Arjantin'de muhataplarına cinayeti anlattı

Arjantin'deki G-20 Zirvesi öncesinde Kaşıkçı cinayetini her platformda yüksek sesle dile getiren Türkiye, olaya ilişkin istihbari belge ve bilgileri de ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerle paylaştığını açıklamıştı.

Zirve sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer ülkelerin başındaki isimlerle yaptığı ikili görüşmelerde bu konuyu gündeme taşıdı ve basın toplantısında Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuların altını önemle çizdi.

G-20 Zirvesi dönüşü süreç hızlandı

Zirvenin ardından aynı anda hem Türkiye'de, hem ABD, hem de Birleşmiş Milletler nezdinde önemli gelişmeler yaşandı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ABD Senatosu'nda CIA Başkanı Gina Haspel'in yaptığı sunumun ardından senatörlerde Prens Selman'ın bu cinayetin başında olduğu görüşü ağırlık kazandı. Aynı dönemde BM çok önemli bir açıklama yaparak, Kaşıkçı cinayetinde uluslararası araştırma gerektiğini vurguladı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Sırada Magnitsky yasasının uygulanması var

Bu gelişmeler arasında özellikle ABD Senatosu'nda yaşananlar ayrı bir önem taşıyor. Senatoya sunum yapması beklenen CIA Başkanı Haspel, ilk önce ABD Başkanı Trump'ın vetosu nedeniyle senatonun huzuruna çıkamadı. Trump, senatodan gelen baskılar üzerine geri adım attı ve Haspel, Kaşıkçı cinayetine ilişkin CIA'nin elindeki bilgi, belge ve özellikle MİT'in kendileriyle paylaştığı kimi kayıtları senatörlere anlattı.

Tüm bu sürecin ardından senatoda Kaşıkçı cinayetinde emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği görüşü ağırlık kazandı. Bu kapsamda senatonun bu işin peşini bırakmayacağı ve Başkan Trump ile Damadı Kushner'in tüm çabalarına rağmen Selman için sert yaptırımlar uygulaması bekleniyor.

Bu adımlardan birinin de Magnitsky Yasası'nın Selman'a yönelik olarak uygulanması ve bir dizi yaptırımların yanı sıra veliaht prensin ABD'deki bankalarda bulunan hesaplarının da dondurulması öngörülüyor.

Magnitsky Yasası nedir?

  • Küresel Magnitsky Yasası, 2016 yılı Aralık ayında ABD kongresinden geçen ve dünya çapında insan hakları ihlali ve yolsuzluk sebebiyle ABD hazinesinin kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamasına olanak veren yasadır. İsmini Rusya'da yolsuzlukları ortaya çıkaran ve 2009'da hapiste şüpheli bir biçimde ölen vergi denetmeni Sergei Magnitsky'den almaktadır.

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