Sincar'a hava harekatı: 30 hedef vuruldu

TSK tarafından Sincar'a operasyon düzenlendi. Baskın tarzındaki harekatta 30 hedef imha edildi.
Karacak'ın ilk kez vurulduğu harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçağı katıldı.
Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.
Aynı ciddiyet ve samimiyetle hazır olacağız
- Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.
- Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" ifadesini kullandı.
Yenisafak.com, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde TSK'nın operasyonunun Sincar'ı kapsayabileceğini yazmıştı.