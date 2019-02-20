Gündem 20 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri
İSTANBUL

20 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki mühimmat kazasında 5 asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin sözleşmeli öğretmenin daha atanacağını açıkladı. Mısır'da bugün sabah saatlerinde 9 muhalif daha idam edildi. 262.5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, sondaj gemisi halen Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih’le birlikte araştırma filosuna dahil olacak. 20 Şubat 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 Şubat 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberleri
20 Şubat 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberleri

Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı: Yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda icra edilen eğitim sırasında meydana gelen kazada beş asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı: Yaralılar var
GÜNDEM
Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi

Mısır'da 9 muhalif daha idam edildi

Mısır'da cunta yönetimi, darbe karşıtlarını idam etmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde idam edilen 9 darbe karşıtı gencin arasında, (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da var. Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine çağrı yaparak, "İdamları durdurun" demişti, ancak çağrılar sonuç vermedi.

Mısır'da 9 muhalif daha idam edildi
DÜNYA
Mısır'da 9 muhalif daha idam edildi

S-400 Ekim ayında hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya ve ABD tarafından da yakından takip edilen S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi. Temmuz 2019'da teslimatın başlayacağını söyleyen Demir "Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak" dedi.

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S-400 Ekim ayında hazır
EKONOMİ
S-400 Ekim ayında hazır

VAR'a giden hakemin ses kaydı yayınlanabilir

Dünya futboluna bir 'devrim' olarak gelen ve futbolseverlerde 'hakem hataları minimuma inecek' beklentisine neden olan Video Hakem Teknolojisi (VAR), uygulanmaya başlandığı ilk günden bu yana Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen bir sorun haline geldi. Hollanda'da VAR'a giden hakemin ses kayıtlarının yayınlanması, "Türkiye'deki hakemlerin neler konuştuğu neden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre kayıtların paylaşılmasının önünde herhangi bir engel yok. Kulüplerin bu konuda yeni kurulan MHK'ya başvuruda bulunması böyle bir adımın atılmasına vesile olabilir.

VAR'a giden hakemin ses kaydı yayınlanabilir
SPOR
VAR'a giden hakemin ses kaydı yayınlanabilir

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı
GÜNDEM
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı

Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek. Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor
GÜNDEM
Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor

Sözleşmeli öğretmen için başvurular 26 Mart'ta

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Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. MEB'in açıklamasına göre ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak

Sözleşmeli öğretmen için başvurular 26 Mart'ta
GÜNDEM
Sözleşmeli öğretmen için başvurular 26 Mart'ta

Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen gözaltı olayının ardından ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız" ifadesini kullandı ve "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" mesajını paylaştı.

Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem
GÜNDEM
Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

Dolar için dikkat çeken tahmin: 5 TL'nin altı görülebilir

Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg doların gidişatına yönelik dikkat çeken bir öngörüde bulundu. TCMB'nin sıkı para politikasına vurgu yapan Gullberg sıkı politika devam ederse dolarda 5 TL'lerin altının görülebileceğini söyledi.

Dolar için dikkat çeken tahmin: 5 TL'nin altı görülebilir
EKONOMİ
Dolar için dikkat çeken tahmin: 5 TL'nin altı görülebilir

Bakan görür görmez talimat verdi: 65 ev acil tahliye edilecek

Kartal'da geçtiğimiz haftalarda çöken bina sonrası en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te mağara üzerine yapılan yapıları görür görmez talimatı verdi. Bakan Kurum, 65 konutun kentsel dönüşüme dahil edilerek acil olarak evlerin tahliyesinin yapılmasını istedi.

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Bakan görür görmez talimat verdi: 65 ev acil tahliye edilecek
EKONOMİ
Bakan görür görmez talimat verdi: 65 ev acil tahliye edilecek

Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz'a 'geri dönün' çağrısı

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'den aday gösterilemeyen Burhanettin Kocamaz için "Gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim. Kocamaz tecrübeli bir arkadaşımızdır. 17:25 itibariyle isminin verilmemesi düşündürücüdür. Kocamaz'a destek verenlerin gerçeği görerek Adana'daki davetimize yarından itibaren icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelin bu defa Mersin’i daha güçlü bir şekliyle alalım" dedi.

Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz'a 'geri dönün' çağrısı
GÜNDEM
Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz'a 'geri dönün' çağrısı

Quaresma derbide 11 başlayacak

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın oynayıp-oynamama durumu netleşti.

Quaresma derbide 11 başlayacak
SPOR
Quaresma derbide 11 başlayacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hız kazanacak
FOTOĞRAF 8
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Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. 262.5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, sondaj gemisi halen Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih’le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yeni sondaj gemisine ilişkin, TCG GÜR denizaltımız, Türkiye’ye intikal etmekte olan Açık Deniz Sondaj Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek bir süre refakat etmiştir. Halen TCG HEYBELİADA korvetimiz refakat görevini sürdürmektedir. paylaşımında bulundu.
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Doğu Akdeniz ve Ege enerji sahalarında milli imkanlarla sondaj kabiliyetine ihtiyaç duyan Türkiye’nin birden fazla sondaj gemisine sahip olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
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Deepsea Metro-1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. Ekstra ekipmanla derinlik 12 bin feete inebilecek.
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Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilirken, arama çalışmaları sonrası rezervlerin daha da artacağı düşünülüyor.
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Bugün Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına ilişkin, Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz dedi.
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Türkiye, Rumların Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek, haddi olmayan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur demişti.
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Küresel enerji denkleminin merkezindeki mücadele devam ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hız kazanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine hız veriyor. Bu amaç doğrultusunda sondaj gemisi Deepsea Metro-1 satın alınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur" demişti. Türkiye Petrolleri'nin satın aldığı Deepsea Metro-1'e ilişkin tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde.
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Topçu kışlasında patlama

Topçu kışlasında patlama

Eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Öğretmenlere atama müjdesi

Öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut'taki mitingde açıkladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Masada güvenli bölge var

Masada güvenli bölge var

Bakan Akar, beraberindeki heyetle ABD'ye gidiyor.
Başvurular 26 Mart'ta

Başvurular 26 Mart'ta

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
Yeni sondaj gemisi yolda

Yeni sondaj gemisi yolda

Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.

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