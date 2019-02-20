20 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı: Yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda icra edilen eğitim sırasında meydana gelen kazada beş asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

GÜNDEM Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleştireceğiz" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi

Mısır'da 9 muhalif daha idam edildi

Mısır'da cunta yönetimi, darbe karşıtlarını idam etmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde idam edilen 9 darbe karşıtı gencin arasında, (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da var. Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine çağrı yaparak, "İdamları durdurun" demişti, ancak çağrılar sonuç vermedi.

DÜNYA Mısır'da 9 muhalif daha idam edildi

S-400 Ekim ayında hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya ve ABD tarafından da yakından takip edilen S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi. Temmuz 2019'da teslimatın başlayacağını söyleyen Demir "Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak" dedi.

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EKONOMİ S-400 Ekim ayında hazır

VAR'a giden hakemin ses kaydı yayınlanabilir

Dünya futboluna bir 'devrim' olarak gelen ve futbolseverlerde 'hakem hataları minimuma inecek' beklentisine neden olan Video Hakem Teknolojisi (VAR), uygulanmaya başlandığı ilk günden bu yana Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen bir sorun haline geldi. Hollanda'da VAR'a giden hakemin ses kayıtlarının yayınlanması, "Türkiye'deki hakemlerin neler konuştuğu neden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre kayıtların paylaşılmasının önünde herhangi bir engel yok. Kulüplerin bu konuda yeni kurulan MHK'ya başvuruda bulunması böyle bir adımın atılmasına vesile olabilir.

SPOR VAR'a giden hakemin ses kaydı yayınlanabilir

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

GÜNDEM Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı

Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek. Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

GÜNDEM Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor

Sözleşmeli öğretmen için başvurular 26 Mart'ta

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Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. MEB'in açıklamasına göre ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak

GÜNDEM Sözleşmeli öğretmen için başvurular 26 Mart'ta

Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen gözaltı olayının ardından ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız" ifadesini kullandı ve "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" mesajını paylaştı.

GÜNDEM Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

Dolar için dikkat çeken tahmin: 5 TL'nin altı görülebilir

Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg doların gidişatına yönelik dikkat çeken bir öngörüde bulundu. TCMB'nin sıkı para politikasına vurgu yapan Gullberg sıkı politika devam ederse dolarda 5 TL'lerin altının görülebileceğini söyledi.

EKONOMİ Dolar için dikkat çeken tahmin: 5 TL'nin altı görülebilir

Bakan görür görmez talimat verdi: 65 ev acil tahliye edilecek

Kartal'da geçtiğimiz haftalarda çöken bina sonrası en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te mağara üzerine yapılan yapıları görür görmez talimatı verdi. Bakan Kurum, 65 konutun kentsel dönüşüme dahil edilerek acil olarak evlerin tahliyesinin yapılmasını istedi.

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EKONOMİ Bakan görür görmez talimat verdi: 65 ev acil tahliye edilecek

Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz'a 'geri dönün' çağrısı

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'den aday gösterilemeyen Burhanettin Kocamaz için "Gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim. Kocamaz tecrübeli bir arkadaşımızdır. 17:25 itibariyle isminin verilmemesi düşündürücüdür. Kocamaz'a destek verenlerin gerçeği görerek Adana'daki davetimize yarından itibaren icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelin bu defa Mersin’i daha güçlü bir şekliyle alalım" dedi.

GÜNDEM Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz'a 'geri dönün' çağrısı

Quaresma derbide 11 başlayacak

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın oynayıp-oynamama durumu netleşti.

SPOR Quaresma derbide 11 başlayacak