Sözleşmeli öğretmen için başvurular 26 Mart'ta

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Partisinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın sözleşmeli öğretmenle ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak."