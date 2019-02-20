Ekonomi S-400 Ekim ayında hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

S-400 hava savunma sistemi ne zaman hazır hale gelecek? S-400'de son durum

S-400 Ekim ayında hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya ve ABD tarafından da yakından takip edilen S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi. Temmuz 2019'da teslimatın başlayacağını söyleyen Demir "Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak" dedi.

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S-400 hava savunma sistemi ekim ayında hazır hale gelecek.
S-400 hava savunma sistemi ekim ayında hazır hale gelecek.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'de soruları yanıtladı.

S-400 hava savunma sisteminin bu yıl içinde teslimatı bekleniyor. Bataryaların tamamı gelecek mi bu yıl içinde, teslimat tarihinde bir sıkıntı var mı?

"Başlangıçta söyledik, temmuz 2019’da teslimat başlayacak. Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak. İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok."

Türkiye başka kaynaklardan da hava savunma sistemi tedariki için çalışmalarını sürdürüyor ve belki de en tartışmalı olanı Patriot’lar. Türkiye’nin öncelikleri nedir, ilk iki görüşmede öne çıkan unsurlar neydi, sonuç alınabilecek noktada mı ve devamı gelecek mi görüşmelerin?

"İkiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğunu belirttik. Görüşmeler oldu bu yönde, milli çalışamalar da devam ediyor. ABD’den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var."

Patriotlar için görüşmeler sürüyor ama ABD'den gelen bazı açıklamalar, süreci doğrudan S-400 alımına bağlıyor. ABD’nin beklentisi hatta şartı S-400 alımından vazgeçilmesi. Türkiye bu yönde bir tercihte bulunmak durumunda kalabilir mi?

"Konunun teknik yönüyle ilgileniyoruz biz. Sorumluluğumuz bu alanda. Bunun dışındakiler diğer karar vericilerle ilgili. Biz kendi görüşme masamızda bunlara girmiyoruz."

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HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİNDE SON DURUM

Yerli imkanlarla hava savunma sistemi çalışmaları. Hisar Hava Savunma Sistemi’nde son durum nedir?

"Testleri devam ediyor. Alımları konuşurken, yerli çalışmaları da durdurmuş değiliz."

S-400/Patriot denkleminde bir başka unsur da F35'ler. Türkiye’ye ait iki F35 için eğitim uçuşları sürüyor ancak bir yandan da S-400 alımının Türkiye’nin F35 alımını engelleyeceği hatta bu çerçevede Türkiye’nin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına ilişkin açıklamalar geldi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?

“Burada da aynı şeyi söylüyoruz. F35 veya Patriot, biz olayın teknik yönündeyiz. İki uçağın teslimi yapıldı iki uçağIn teslimi önümüzdeki ay yapılacak. Bununla muhatabız. Türkiye üretim konusunda iş paylaşımı anlamında neler yapabilir, bunları konuşuyoruz."

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Hazır uçaklardan konu açılmışken, milli muharip uçak projesinde hangi aşamadayız? Hep bazı tarihler konuşuyoruz o uçağın ilk uçuşu için. İlk uçuş ya da hangardan çıkışı için net bir tarih vermek mümkün mü?

"Belirili modellerin testi başladı. Proje toplantıları, alt sistem toplantıları yapılıyor. Kapsamlı bir çalışma bu. Ortaklarla beraber devam ediyor. 2023 hangar çıkışımızı hala koruyoruz."

ATAK2 ÜST SINIF BİR HELİKOPTER OLACAK

ATAK’lar etkin şekilde kullanılıyor. Üretim devam ediyor ve bir de ATAK2 var. O projeye ilişkin bilgi paylaşabilir misiniz?

"Anons ettik, sözleşmeyi imzaladık ve çalışamalar başladı. Üst sınıf bir helikopter olacak. ATAK’la ilgil İtalyanlarla ortaklığıız var, devam ediyor. ATAK2’de de işbirliği konuları gündemde, İtalyanlar ilgilliler; görüşmeler var. Alternatif ülkeler de olabilir, kapıyı kapatmadık. Dost ülkelerin, tasarım aşamasında ortak olmaları kavramına açığız, görüşmeler oluyor ama henüz somut bir şey yok."

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YERLİ HELİKOPTER GÖKBEY YOLDA

UH1 tipi helikopterler son olarak İstanbul’daki kazayla gündemde. Bu helikopterlerin modernize edilmesi, elden geçirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Savunma Sanayii Başkanlığının böyle bir projesi var mı?

“Maalesef kazalar üzücü. 2,5 ay aralıkla olması hassasiyeti artırdı. Bakım onarımla ilgili her şey yapılıyor, bu arada tereddüt yok. Kazanın sebepleri inceleniyor. Yerli helikoper Gökbey yolda, Skorsky grubu helikopterle ilgili proje devam ediyor; 109 helikopterin Türkiye’de yapılmasıyla ilgili. UH1'lerin kullanımı, kullanıcıların kendi kararları. Bakım onarım destekleriyle ilgilli bütün çalışmalar yapılıyor."

Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor
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Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmak ve bu alandaki ihtiyaca yönelik dışa bağımlılığı azaltmak için harekete geçen devlet, yerli ve milli projelerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu amaçla özellikle son bir yılda önemli projeler bir bir hayata geçirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi olan Burgazada (F-513) Deniz Kuvvetlerine 4 Kasım 2018 tarihinde katıldı.
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Yerli ve milli üretim çalışmalarının başarılı bir sonucu olan TCG Burgazada teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.
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İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip olan gemi 10 gün denizde kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
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Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.
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Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi.
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Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.
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Mavi Vatanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında görev alan TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor.
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YAPIMI 2014’TE BAŞLADI MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korveti'nin yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı.
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Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, 18 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi.
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SAVAŞ GEMİSİ YAPABİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. Meyvesİ TCG Burgazada Türk donanmasına gurur veriyor.
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Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor
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Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor
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Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor
Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor
Türkiye'nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi'nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk donanmasına geçtiğimiz ay katıldı. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, hiçbir destek olmadan 10 gün denizde kalabiliyor.
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Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
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Asgari ücrete yapılan 417 liralık zammın ardından gözler bu kez kıdem tazminatı kaç para olacak sorusuna çevrildi. 2019 yılında kıdem tazminatına da zam geldi.
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Ortalama 10 yıldır aynı yerde çalışan asgari ücretli çalışan 2019’da 25.584 liraya işinden çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak.
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KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir.
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Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız.
Title
KIDEM TAZMİNATI NASIL BELİRLENİYOR? Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.
Title
Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Alt limiti asgari ücretle belirlenen kıdem tazminatının üst limitini ise memur maaşlarına yapılan zam belirliyor.
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KIDEM TAZMİNATI 2019 TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Kıdem tazminatının tavan tutarı 2019 yılında 6 bin 17 lira olarak belirlendi. Bundan sonra işten çıkarılan bir işçi kıdem tazminatı olarak her yıl başına 6 bin 17 lira alabilecek. Kıdem tazminatı tavan miktarı 2018 Temmuz ayında 5 bin 434 lira olarak hesaplanmıştı.
Title
Bu hesaplamaya göre 10 yıl çalışan bir işçi 2018 Aralık ayında işten çıkartıldığında 54 bin 340 lira kıdem tazminatına hak kazanabilirken, bu rakam 2019 Ocak ayı ile birlikte 60 bin 170 lira oldu.
Title
KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR? Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.
Title
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Title
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA: Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.
Title
Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.
Title
Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili detaylar...

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