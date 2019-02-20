S-400 Ekim ayında hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'de soruları yanıtladı.

S-400 hava savunma sisteminin bu yıl içinde teslimatı bekleniyor. Bataryaların tamamı gelecek mi bu yıl içinde, teslimat tarihinde bir sıkıntı var mı?

"Başlangıçta söyledik, temmuz 2019’da teslimat başlayacak. Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak. İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok."

Türkiye başka kaynaklardan da hava savunma sistemi tedariki için çalışmalarını sürdürüyor ve belki de en tartışmalı olanı Patriot’lar. Türkiye’nin öncelikleri nedir, ilk iki görüşmede öne çıkan unsurlar neydi, sonuç alınabilecek noktada mı ve devamı gelecek mi görüşmelerin?

"İkiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğunu belirttik. Görüşmeler oldu bu yönde, milli çalışamalar da devam ediyor. ABD’den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var."

Patriotlar için görüşmeler sürüyor ama ABD'den gelen bazı açıklamalar, süreci doğrudan S-400 alımına bağlıyor. ABD’nin beklentisi hatta şartı S-400 alımından vazgeçilmesi. Türkiye bu yönde bir tercihte bulunmak durumunda kalabilir mi?

"Konunun teknik yönüyle ilgileniyoruz biz. Sorumluluğumuz bu alanda. Bunun dışındakiler diğer karar vericilerle ilgili. Biz kendi görüşme masamızda bunlara girmiyoruz."

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HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİNDE SON DURUM

Yerli imkanlarla hava savunma sistemi çalışmaları. Hisar Hava Savunma Sistemi’nde son durum nedir?

"Testleri devam ediyor. Alımları konuşurken, yerli çalışmaları da durdurmuş değiliz."

S-400/Patriot denkleminde bir başka unsur da F35'ler. Türkiye’ye ait iki F35 için eğitim uçuşları sürüyor ancak bir yandan da S-400 alımının Türkiye’nin F35 alımını engelleyeceği hatta bu çerçevede Türkiye’nin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına ilişkin açıklamalar geldi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?

“Burada da aynı şeyi söylüyoruz. F35 veya Patriot, biz olayın teknik yönündeyiz. İki uçağın teslimi yapıldı iki uçağIn teslimi önümüzdeki ay yapılacak. Bununla muhatabız. Türkiye üretim konusunda iş paylaşımı anlamında neler yapabilir, bunları konuşuyoruz."

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Hazır uçaklardan konu açılmışken, milli muharip uçak projesinde hangi aşamadayız? Hep bazı tarihler konuşuyoruz o uçağın ilk uçuşu için. İlk uçuş ya da hangardan çıkışı için net bir tarih vermek mümkün mü?

"Belirili modellerin testi başladı. Proje toplantıları, alt sistem toplantıları yapılıyor. Kapsamlı bir çalışma bu. Ortaklarla beraber devam ediyor. 2023 hangar çıkışımızı hala koruyoruz."

ATAK2 ÜST SINIF BİR HELİKOPTER OLACAK

ATAK’lar etkin şekilde kullanılıyor. Üretim devam ediyor ve bir de ATAK2 var. O projeye ilişkin bilgi paylaşabilir misiniz?

"Anons ettik, sözleşmeyi imzaladık ve çalışamalar başladı. Üst sınıf bir helikopter olacak. ATAK’la ilgil İtalyanlarla ortaklığıız var, devam ediyor. ATAK2’de de işbirliği konuları gündemde, İtalyanlar ilgilliler; görüşmeler var. Alternatif ülkeler de olabilir, kapıyı kapatmadık. Dost ülkelerin, tasarım aşamasında ortak olmaları kavramına açığız, görüşmeler oluyor ama henüz somut bir şey yok."

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YERLİ HELİKOPTER GÖKBEY YOLDA

UH1 tipi helikopterler son olarak İstanbul’daki kazayla gündemde. Bu helikopterlerin modernize edilmesi, elden geçirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Savunma Sanayii Başkanlığının böyle bir projesi var mı?

“Maalesef kazalar üzücü. 2,5 ay aralıkla olması hassasiyeti artırdı. Bakım onarımla ilgili her şey yapılıyor, bu arada tereddüt yok. Kazanın sebepleri inceleniyor. Yerli helikoper Gökbey yolda, Skorsky grubu helikopterle ilgili proje devam ediyor; 109 helikopterin Türkiye’de yapılmasıyla ilgili. UH1'lerin kullanımı, kullanıcıların kendi kararları. Bakım onarım destekleriyle ilgilli bütün çalışmalar yapılıyor."

FOTOĞRAF 16 Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmak ve bu alandaki ihtiyaca yönelik dışa bağımlılığı azaltmak için harekete geçen devlet, yerli ve milli projelerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla özellikle son bir yılda önemli projeler bir bir hayata geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi olan Burgazada (F-513) Deniz Kuvvetlerine 4 Kasım 2018 tarihinde katıldı. Yerli ve milli üretim çalışmalarının başarılı bir sonucu olan TCG Burgazada teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip olan gemi 10 gün denizde kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor. Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi. Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor. Mavi Vatanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında görev alan TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor. YAPIMI 2014’TE BAŞLADI MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korveti'nin yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, 18 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi. SAVAŞ GEMİSİ YAPABİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. Meyvesİ TCG Burgazada Türk donanmasına gurur veriyor. Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Türkiye'nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi'nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk donanmasına geçtiğimiz ay katıldı. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, hiçbir destek olmadan 10 gün denizde kalabiliyor.