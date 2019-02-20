Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu olaya ilişkin mesaj paylaşan Soylu, taciz olması durumunda ilk başta kendilerinin bu tür olayların üzerine gideceğini vurguladı.
Kargatulumba gözaltına alınırsınız
"Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" ifadesini kullanan Soylu, "Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" mesajını paylaştı.
Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız
Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz
Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin “Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz pic.twitter.com/JZI3MTPD18
Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız
Ne olmuştu?
Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, tutuklanan örgüt üyelerine destek ve tutukluların cezaevi koşulları gibi sebeplerle cumartesi günleri gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde M.D. isimli DHKP-C terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı sırada, cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı.
- Açıklamada, DHKP-C terör örgütünün alan yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/ Kamu Emekçileri Cephesi) içerisinde faaliyet yürüten ve Yüksel Caddesi'nde devam eden eylemlere katılan N.B, A.K, G.B, A.Ş. ve M.D'nin sosyal medya hesaplarında M.D'nin gözaltı videosuna yer vererek ve videodan belirli bir kısmı keserek olayı provoke ve güvenlik güçlerini teşhir etmeye çalıştıkları kaydedildi.