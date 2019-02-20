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POLİTİKA

Son dakika: Süleyman Soylu'dan gözaltına alınırken taciz iddiasına yanıt

Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen gözaltı olayının ardından ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız" ifadesini kullandı ve "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu, iddialara kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Süleyman Soylu, iddialara kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu olaya ilişkin mesaj paylaşan Soylu, taciz olması durumunda ilk başta kendilerinin bu tür olayların üzerine gideceğini vurguladı.

Bakan Soylu paylaştı: Yasa dışı eylem yaparsanız gözaltına alınırsınız
OYNAT 01:54
Bakan Soylu paylaştı: Yasa dışı eylem yaparsanız gözaltına alınırsınız
Geçtiğimiz günlerde servis edilen haberlerde, polislerin bir kızı taciz ettiği ileri sürülen fotoğraflar yayınlandı. O fotoğrafın görüntüleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o görüntüleri resmi Twitter hesabından 'Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.' notuyla paylaştı.
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Kargatulumba gözaltına alınırsınız

"Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" ifadesini kullanan Soylu, "Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, tutuklanan örgüt üyelerine destek ve tutukluların cezaevi koşulları gibi sebeplerle cumartesi günleri gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde M.D. isimli DHKP-C terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı sırada, cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı.

  • Açıklamada, DHKP-C terör örgütünün alan yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/ Kamu Emekçileri Cephesi) içerisinde faaliyet yürüten ve Yüksel Caddesi'nde devam eden eylemlere katılan N.B, A.K, G.B, A.Ş. ve M.D'nin sosyal medya hesaplarında M.D'nin gözaltı videosuna yer vererek ve videodan belirli bir kısmı keserek olayı provoke ve güvenlik güçlerini teşhir etmeye çalıştıkları kaydedildi.
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