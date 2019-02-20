Gündem Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı
ANKARA

Son dakika... Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Haber Merkezi AA
Osman Kavala
Osman Kavala

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi şüpheli, 746 kişi de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıklarına değinildi.

Şüphelilerin 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine de iddianamede yer verildi.

  • Tüm şüpheliler hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan iddianameyi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Gezi'nin finansör vakfı Türkiye'den kaçıyor
GÜNDEM
Gezi'nin finansör vakfı Türkiye'den kaçıyor

Kavala yazdı Alabora oynadı
GÜNDEM
Kavala yazdı Alabora oynadı

AİHM’e düzmece Gezi raporu
GÜNDEM
AİHM’e düzmece Gezi raporu

/**/
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
Görevden alındı

Görevden alındı

​TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten yardımcısı atandı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.

Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
TÜSİAD'a İtalyan başkan

TÜSİAD'a İtalyan başkan

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.