Türkiye'de hakemlerin VAR konuşmaları yayınlanacak mı?
VAR'a giden hakemin ses kaydı yayınlanabilir
Dünya futboluna bir 'devrim' olarak gelen ve futbolseverlerde 'hakem hataları minimuma inecek' beklentisine neden olan Video Hakem Teknolojisi (VAR), uygulanmaya başlandığı ilk günden bu yana Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen bir sorun haline geldi. Hollanda'da VAR'a giden hakemin ses kayıtlarının yayınlanması, "Türkiye'deki hakemlerin neler konuştuğu neden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre kayıtların paylaşılmasının önünde herhangi bir engel yok. Kulüplerin bu konuda yeni kurulan MHK'ya başvuruda bulunması böyle bir adımın atılmasına vesile olabilir.
Mustafa GökselSertaç AksanYeni Şafak
Türkiye'de futbol her zaman hakemlerle birlikte anılsa ve çoğunlukla maçın sonunda futbolcular değil hakemler konuşulsa da bu yıl belki de ilk kez bu denklem değişti. Dünyayla birlikte ülkemizde de uygulamaya konan Video Hakem Teknolojisi (VAR), sadece futbolun değil hakemlerin de önüne geçti ve spor gündeminin bir numaralı maddesi oldu.
Bugüne kadar VAR ile verilen kararlar kadar VAR'a gidilmesine ve pozisyon tekrar izlenmesine rağmen verilmeyen kararlar da kamuoyunda sıkça tartışıldı.
Spor yorumculuğunun yanı sıra bir dönem UEFA tarafından görevlendirilen ve hakem koçu olarak da sorumluluk alan Burçin Keskin, söz konusu sürece ilişkin yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu.
VAR, hakemin önüne geçtiği için çözüm bulunamıyor
Bu sezon görev alan hakemlerin büyük çoğunluğunda mental olarak sıkıntı olduğuna dikkati çeken Keskin, hakemlere yoğunlaşmak yerine VAR'a yoğunlaşmanın çözüme engel olduğunu ve sorunun aynı şekilde devam etmesini beraberinde getirdiğini söyledi.
"Bu gibi süreçlerde hakeme yoğunlaşmak gerekir" diyen Keskin, şöyle devam etti:
VAR sistemi aslında yardımcı bir öğe olarak kurgulandı. Yani bu ne demek? Sen maçı en üst konsantrasyonla yöneteceksin, çok sıkıştığın zaman gidip pozisyonu yeniden izleyeceksin demek.
Ancak sistem Türkiye'de öyle bir hal aldı ki. Ne olursa olsun VAR temel taşıyıcı gibi oldu. Hakem her seferinde VAR'a bakmayı bir tercih saydı. Halbuki Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın hakemler tarafından nasıl kullanıldığını görüyoruz. Bizde tam tersi bir süreç işliyor."
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün "Takımların da VAR'a başvuruda bulunma hakkı olsun" önerisini değerlendiren Keskin, "Sistemin kurgulanış biçimi o şekilde değil. Oyuncuya itiraz hakkı verilmemiş. VAR, hakemler ya da futbolcular için değil, oyun için gelen bir sistem" ifadesini kullandı.
Ses kayıtları için yeniden başvuru yapılması yeterli olabilir
Hollanda Futbol Federasyonu'nun Ajax ile Feyenoord arasında oynanan derbinin VAR konuşmalarını yayınlamasının ardından gözler Türkiye'de de bu işin olup olmayacağına çevrilmişti.
Keskin, "Türkiye'de de VAR'a giden hakemin ses kayıtları yayınlanabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hollanda yayınladı. Demek ki önünde hukuki bir engel yok. Türkiye'de de yayınlanabilir. Merkez Hakem Kurulu yeni bir ekiple yoluna devam edecek. Eğer yeni gelen ekibe bir başvuru yapılırsa mutlaka bu konuyu gündemlerine alacaklardır. Bu noktada MHK'daki yeni ekibe de mutlaka şans verilmesi ve destek olunması gerektiğini söylemekte fayda var."
VAR sisteminden beklenen 'adalet' Polonya Ligi'nde tecelli etti. #AkşamSporu@ersinsiyhan: TFF, bu videoyu alıp tüm hakemlere örnek olarak izletmeli. Bizim sıkıntımız bunun tam tersini yapmamız. VAR'ı hala savunuyorum ama art niyetli kişileri hiç düşünmemiştim. @tvnet
Türkiye'ye hakemlerin maçın sonucuna etki ettiği hemen her maçın ardından gündeme gelen 'Bazı maçları yabancı hakemler yönetsin' yaklaşımı, yeni sistemle birlikte yerini 'VAR'ın başına yabancı hakem gelsin' düşüncesine bıraktı.
Burçin Keskin, bu yaklaşımın da sorunu kökten çözmeye yönelik olmadığının altını çizerek, "Yurt dışındaki hakemlerin de çok iyi olduğunu söylemek zor. Bütün ülkelerin hakem havuzunda sorun var. Türkiye'de VAR'ın başına yabancı bir hakemin geçmesi en azından bugün için mantıklı değil" ifadesini kullandı.
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