Ekonomi Bakan görür görmez talimat verdi 65 ev acil tahliye edilecek
EMLAK

Bakan görür görmez talimat verdi: 65 ev acil tahliye edilecek

Kartal'da geçtiğimiz haftalarda çöken bina sonrası en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te mağara üzerine yapılan yapıları görür görmez talimatı verdi. Bakan Kurum, 65 konutun kentsel dönüşüme dahil edilerek acil olarak evlerin tahliyesinin yapılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kurum, merkez Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bazı yapıları inceledi.

İncelemeler sırasında bazı evlerin altında mağaraların bulunduğunu gören Kurum, ilgililerden söz konusu mahallede benzer özellikte 65 yapının bulunduğunu öğrendi.

65 EV İÇİN ACİL TAHLİYE TALİMATI

Beraberindeki Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den konunun takip edilmesini ve alanda jeolojik etüt çalışması yapılmasını isteyen Kurum, daha sonra söz konusu yapıların kentsel dönüşüme dahil edilmesi ve evlerde yaşayan ailelere kira ve taşınma desteği sunularak 65 ailenin acilen tahliyelerinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

  • Bakan Kurum, ayrıca Şehitkamil Belediyesince elektronik eşyalar ve büyük hacimli atıkların bertarafı için oluşturulan E-MÖP tesisinde incelemelerde bulundu.

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65 ev acil tahliye edilecek

65 ev acil tahliye edilecek

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