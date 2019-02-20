Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a burayla ilgisi olmayan Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gösteriyor. Bu ismin FETÖ soruşturmasındaki şaibesine ne diyeceksiniz? Böyle bir aday göstermek bu ilçeye hakaret değil mi? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı?

Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG hep birlikte bu örgütü dıştan destekliyor. HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İyi Parti ve Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Aramızdaki fark işte bu kadar net. Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun 1. yıl dönümü.

Mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı'nı devam ettirme kararını aldık, hatta ittifak yaptığımız yerlerin sayısını çoğalttık. CHP'nin başını çektiği illet ittifakı FETÖ'den terör örgütlerine, adı iyi kendisi karmaşık partiyle kurduğu ittifak.

"Bunun adı ittifak değil iltihaktır"

Bunun adı ittifak değil iltihaktır, nereye terör örgütleriyle. Gelin öyle bir cevap verin ki, CHP Genel Merkezi'nden dahi duyulsun.

Eğitimde Ankara genelinde 15 bin 709 adet okul yaptık. Yüksek öğrenim öğrencilerine 10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptık.

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Sağlıkta 140 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Etimesgut Şehir Hastanesi'ne yeni bina yaptık. Ankara'nın medar-ı iftiharı olacağına inandığım 3 bin 704 yataklı Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin inşaatı devam ediyor. Etlik Şehir Hastanesi'ni bu yıl içinde hizmetinize sunuyoruz.

"Ankara'yı ülkenin 4 köşesine taşıyoruz"

Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Yeni hatlarla Ankara'yı ülkenin 4 köşesine taşıyoruz. Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdık mı?

Başkent Ray'ı hizmete aldık mı? Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz. Toplamda 70 kilometre uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz. Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ve alt geçidiyle bitirildi ve trafiğe açıldı.

Bay Kemal senin zamanında yokluk kuyruğuydu. Bizim zamanımızda varlık kuyruğu. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi. Nerede bir mahalle arasında market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla beraber bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Milletimizin karşısına daima yeni projelerle çıkıyoruz.