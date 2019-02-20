Quaresma derbide 11 başlayacak

Beşiktaş’ın devre arasında takımdan göndermek istediği fakat çıkan pürüzler nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ricardo Quaresma’nın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan Erzurumspor maçında forma giyen Portekizli yıldız, gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligde 2 maç ceza almıştı.

Derbide ilk 11'de

Geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oyuna sonradan giren tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de oynayacağı belirtiliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, sol kanatta ise Jeremain Lens ya da Güven Yalçın ikilisinden birine forma vermeyi hedeflediği, bu konudaki kararını hafta içindeki takım çalışmalarına göre vereceği belirtildi.



