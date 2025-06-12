Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan Netanyahu’ya 'Osmanlı' tokadı: Geri dönersek deliye dönersiniz

Netanyahu’nun ateşe attığı Siyonizm karşıtı Yahudilerin bile adalet yürüyüşüne katılacağını vurgulayan Osmanoğlu, bu kez yalnızca sınırların değil, zulmün bekçiliğini yapan koltukların da yıkılacağını söyledi.
İsrail Başbakanı katil Netanyahu’nun Osmanlı'nın yeniden yükselemeyeceğine dair yaptığı açıklamaya, Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan sert tepki geldi. Osmanoğlu "Siz dünyaya yaşattığınız zulümle hasta adamı uyandırdınız. Geri dönersek, deliye dönersiniz" dedi. Antisemitizmi kasıtlı olarak körükleyen Netanyahu’nun sadece Müslümanların değil vicdan sahibi tüm insanlığın öfkesini üzerine çektiğini belirten Osmanoğlu, Osmanlı ruhunun yeniden sahneye çıktığını ve vicdanlı Yahudiler dahil bu kez insanlığın susmayacağını belirtti.
Soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, 'Osmanlı' korkusuyla Türkleri ve Türkiye'yi hedef aldı.
Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile yaptığı özel Knesset oturumunda
"Osmanlı İmparatorluğu, yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle."
ifadelerini kullandı.
- "Osmanlı İmparatorluğu geri dönmeyecek"diyerek tarihi korkusunu dile getiren Netanyahu’ya, Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu"Biz geri dönersek, siz deliye dönersiniz"diyerek cevap verdi.
"Siyonizm devleti zulümden başka bir şey getirmedi"
"Siyonizm devleti zulümden başka bir şey getirmedi"
X hesabından Yeni Şafak'ın haberini alıntılayan Osmanoğlu yaptığı açıklamada İsrail ve Netanyahu’nun
'siyonist'
politikasını yerden yere vurarak dikkat çeken mesajlar verdi.
"Osmanlı Hanedanı’na yaptığınız ihanetle, kan ve gözyaşından beslenerek kurduğunuz dünya Siyonizm devleti, insanlığa zulümden başka bir şey getirmedi."
diyen Osmanoğlu, Netanyahu’yu sadece bir siyasi figür değil, insanlık karşıtı bir proje olarak niteledi.
"Antisemitizmi kasten körüklüyor"
"Antisemitizmi kasten körüklüyor"
Açıklamasında İsrail’in Filistin başta olmak üzere tüm bölgede sistematik bir zulüm politikası yürüttüğünü vurgulayan Osmanoğlu, Netanyahu’nun bilinçli şekilde antisemitizmi körükleyerek Yahudi halklarını bile ateşe attığını söyledi.
- "İstiyorsun ki vicdan sahibi insanlar Yahudilerin peşine düşsün, sonra da çıkıp ‘Bakın, ben haklıydım’ diyerek toplama planını meşrulaştır."ifadelerini kullanan Osmanoğlu, Netanyahu’nun Arz-ı Mev’ûd hayalinin sonunun hüsran olacağını belirtti.
"Hasta adamı uyandırdınız"
"Hasta adamı uyandırdınız"
Netanyahu’nun açıklamalarına yanıt olarak,
"Siz dünyaya yaşattığınız travmalarla 'hasta adamı' uyandırdınız"
diyen Osmanoğlu, Osmanlı’nın manevi varlığının küresel vicdanla birleşerek yeniden sahneye çıktığını söyledi.
"O koltuklar yıkılacak"
"O koltuklar yıkılacak"
Mavi Marmara’dan Madleen’e, Sumud Konvoyu’ndan dünyanın dört bir yanındaki direniş hareketlerine kadar uzanan süreçte vicdanın yeniden ayağa kalktığını belirten Osmanoğlu,
"Bak, sana sonraki süreçte neler olacağını şimdiden söyleyeyim:
Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır kapılarından içeriye yürüyecek milyonlarla nasıl başa çıkacaksınız? Üstelik içlerinde yalnızca Müslümanlar değil; vicdan sahibi dünya halkları da olacak. Ve özellikle Senin antisemitizm ateşine attığın, Siyonizm karşıtı Yahudiler de milyonlarla yürüyecek. Sadece sınırlar değil, atadığınız memurların oturduğu koltuklar da yıkılacak."
dedi.
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