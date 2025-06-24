Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu: 41 yaşında olduğu ortaya çıktı kimliği belirlenemedi

Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında çevredeki vatandaşlar sürüklenen erkek cesedi gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Dalgıç polisler kanala girerek sürüklenen cesedi çıkarttı. Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın Umut Pirçek (41) olduğu belirlendi. Pirçek'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.