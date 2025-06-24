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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu: 41 yaşında olduğu ortaya çıktı kimliği belirlenemedi

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu: 41 yaşında olduğu ortaya çıktı kimliği belirlenemedi

12:1924/06/2025, Salı
IHA
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Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulunurken, ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği bildirildi.

Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında çevredeki vatandaşlar sürüklenen erkek cesedi gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Dalgıç polisler kanala girerek sürüklenen cesedi çıkarttı. Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın Umut Pirçek (41) olduğu belirlendi. Pirçek'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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#sulama kanalı
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